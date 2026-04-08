Эксперт из Новосибирска назвала ЕГЭ «на всякий случай» главной ошибкой школьников

Дата:

Завышенная самооценка школьников встречается гораздо чаще заниженной

Скоро в российских школах начнется пора единых государственных экзаменов. Экзаменационная пора всегда является стрессовой. Существуют советы, которые дают психологи, педагоги и родители. Многолетний опыт работы старшим экспертом в Региональной комиссии по английскому языку по Новосибирской области позволяет кандидату филологических наук, доценту кафедры английского языка Татьяне Бородиной поделиться своим видением этой проблемы и дать некоторые рекомендации.

Если не брать во внимание причины, вызванные естественной реакцией организма на экзамены, то есть и другие факторы, влияющие на эмоциональный фон во время экзаменационной поры. Их можно условно разделить на три группы: 1) уверенность или неуверенность школьника в достаточном уровне своей подготовки, 2) ближайшее окружение школьника (родители, наставники, учителя, друзья), 3) корректная информированность всех участников образовательного процесса, и школьника прежде всего.

Первая группа факторов. Идеально, когда школьник выбирает предмет на ЕГЭ согласно своей хорошей подготовке и осознаёт, что результаты этого экзамена необходимы при поступлении в вуз.

— Проблемы начинаются именно тогда, когда наш школьник не может сам адекватно оценить свой уровень подготовки (либо занижает его, что достаточно редкий случай, либо наоборот, завышает, что является частотной ошибкой). Есть такие ребята, которые выбирают предмет и ЕГЭ только потому, что все у них плохо по другим предметам. Некоторые сдают ЕГЭ «на всякий случай», — говорит Татьяна Бородина.

Она советует тщательно выбирать будущее направление подготовки в вузе, внимательно изучить список предметов и ЕГЭ, соответствующие выбранному направлению подготовки, и бросить все силы на подготовку к этим предметам.

— Надо помнить, что «хочу» не всегда значит «могу», — подчеркивает она.

Вторая группа — ближайшее окружение школьника. Очень многое зависит от родителей. Когда родители — помощники, экзамены сдаются легко, и даже если результат ЕГЭ не устраивает, то родители могут найти правильные слова в поддержку своего ребенка.

— Уважаемые родители, не нагнетайте и так сложную в эмоциональном плане обстановку вокруг любого ЕГЭ. Помогите вашему ребенку выбрать действительно необходимые ЕГЭ, помогите ребенку и с количеством экзаменов. Не надо нагнетать ситуацию словами «Если не сдашь ЕГЭ, то…», «Если никуда не поступишь, то…», — отмечает Татьяна Бородина.

Третья группа — формат экзамена. Любой экзамен имеет свой формат. Школьник должен быть проинформирован и обучен этому формату. Обязательным условием успешности на экзамене является авторитетный источник, который содержит всю документацию по формату, требованиям, критериям оценивания и самостоятельной подготовке. Это сайт Федерального института педагогических измерений, подчеркивает Татьяна Бородина. По ее словам, надо забыть про другие сайты, блоги, рассказы других, сдававших ЕГЭ ранее. Кроме того, важно обязательно участвовать в пробных ЕГЭ.

— А еще соглашусь с министром образования Новосибирской области Марией Жафяровой: начинать готовиться к ЕГЭ сейчас, например, начинать изучать английский язык для сдачи ЕГЭ по английскому языку, в этом году уже поздно, — резюмирует эксперт.

Ранее преподаватель Новосибирского государственного педагогического университета рассказала, как школьникам Новосибирска избежать речевых ошибок на экзамене.

Источник фото: Нейросеть Шедеврум

