Телефонные звонки новосибирцы начинают воспринимать как устаревший вид общения

Каждый пятый житель России испытывает стресс, раздражение или тревогу при получении незапланированных звонков — об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «МТС Секретарь». Как отмечает декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Андронникова, это закономерная реакция на изменившуюся социальную среду, в которой в принципе наблюдается рост негативных реакций — стресса, раздражения.

Во-первых, в условиях постоянного цейтнота неожиданные телефонные звонки расцениваются как посягательство на личную автономию и время.

— Мы живем в эпоху многозадачности, когда наш мозг постоянно обрабатывает большое количество информации. Внезапный телефонный звонок усиливает когнитивную нагрузку, что мешает личной эффективности и продуктивности — безусловным трендам современного общества — и ведет к нежеланию или даже страху звонков, — пояснила эксперт.

Во-вторых, сейчас в число задач входит необходимость фильтровать все коммуникации, особенно — входящие. Комфортно это делать в почте и мессенджерах, а звонок принуждает к непредсказуемому взаимодействию.

— Мозг человека всегда пытается предсказывать события, чтобы ощущать себя в безопасности, и в ситуации, когда мы не знаем цели звонка, активизируется миндалевидное тело, которое связано с центром страха, и начинается внутренний процесс сканирования возможных угроз. Почему мне звонят? Что случилось, зачем звонят, чего попросят? Это или плохие новости, или какие-то нежелательные просьбы, или спам, или вообще мошенничество! Особенно в контексте участившихся случаев мошенничества возникает серьезная когнитивная нагрузка на мозг человека, которая вызывает ярко выраженную стрессовую, стрАховую реакцию, — комментирует декан факультета психологии НГПУ.

По ее словам, в обществе произошла смена коммуникативных паттернов: люди адаптировались к цифровой среде и основополагающим становится тренд на фильтрацию и асинхронную коммуникацию — то есть общение, которое не требует немедленных ответов. На фоне этого телефонные звонки, в отличие от переписки в мессенджере, начинают восприниматься как устаревший вид общения.

В качестве объяснения, почему неожиданные звонки больше раздражают женщин, Ольга Андронникова предлагает следующее: во-первых, по статистике именно женщины чаще координируют и решают различные семейные задачи, и незапланированный звонок у них ассоциируется с дополнительными тревогами, обязательствами и проблемами. Во-вторых, женщины в принципе более тревожны и могут более остро реагировать на потенциальную опасность.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.