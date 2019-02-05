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Промсвязьбанк и ПС «Мир» приглашают в Бельгию на отборочный матч Сборной России по футболу

  • 05/02/2019, 12:14
Акция проводится до 28 февраля 2019 года.

Промсвязьбанк и ПС «Мир» приглашают в Бельгию на отборочный матч Сборной России по футболуПромсвязьбанк совместно с официальным партнером сборной России по футболу платежной системой «Мир» разыгрывает поездку на два дня на двоих в Бельгию. Победители розыгрыша получат возможность посетить отборочный матч между сборными России и Бельгии в рамках Евро 2020, который состоится 21 марта 2019 года. Акция проводится до 28 февраля 2019 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Чтобы получить шанс выиграть поездку в Бельгию, необходимо оформить до 28 февраля 2019 года новую карту платежной системы «Мир» Промсвязьбанка и совершить по ней в феврале покупки на сумму от 1 000 рублей. В акции участвуют открытые в феврале дебетовые карты «Твой кэшбэк», «В движении», «Твой ПСБ», «Твой ПСБ Премиум», «Целевая», «Пенсионная», а также кредитные «Двойной кэшбэк», 100+ и «Платинум». Акция продлится до 28 февраля 2019 года включительно и будет действовать во всех городах присутствия Промсвязьбанка.

По итогам акции в период с 1 по 10 марта 2019 года будет определен один победитель, который получит главный приз – поездку на отборочный матч в рамках Евро 2020 между сборными России и Бельгии. Еще одним подарком для него станет футболка с автографами российских футболистов. В розыгрыше сертификата на путешествие могут участвовать жители всех городов России, у которых открыта Шенгенская виза.

— Мы рады подарить нашим клиентам возможность отправиться в Бельгию поболеть за любимую команду, — отмечает директор департамента депозитных и расчетных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Футбол — один из любимых видов спорта наших клиентов, мы уверены, что акция соберет множество участников.

Для любителей спортивного образа жизни ПАО «Промсвязьбанк» предлагает специальную карту «В движении» с повышенным начислением кэшбэка за покупки в категории «Спорт». Кроме того держатели карт Промсвязьбанка могут выбрать «Спорт» в качестве категории повышенного кэшбэка по программе лояльности «Кэшбэк».

С условиями акции и процедурой выбора победителей вы можете ознакомиться по ссылке.

Подробнее о картах Промсвязьбанка на сайте.

Фото: пресс-служба банка

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