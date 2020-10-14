НГТУ ищет подрядчика для строительства комплекса общежитий за 1 млрд рублей

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) объявил аукцион по выбору подрядной организации для строительства комплекса общежитий.

Согласно документации объект строительства будет расположен в границах участка на пересечении улиц Блюхера, Космическая, Геодезическая, проспект Карла Маркса. Его общая площадь составит 20,1 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из двух зданий 16-ти и 13-ти этажей с с пристроенным двухэтажным зданием перехода между зданиями 1 и 2 корпусов.

Начальная цена контракта — 1,1 млрд руб. Источник финансирования — средства университета, в том числе предоставленные из федерального бюджета в форме субсидии на осуществление капвложений, сообщается на сайте торгов.

Подвести итоги аукциона планируется 21 октября.

Фото: пресс-службе НГТУ НЭТИ