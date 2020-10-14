В Новосибирской области новый суточный антирекорд по COVID-19

На утро 14 октября в регионе выявлено 14 439 случаев COVID-19 (+120 за последние сутки), в том числе у 898 детей. 12 701 пациент выздоровел (+98 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 45 лет и 66 лет, две женщины в возрасте 72 года, а также женщины в возрасте 64 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек.

Отмечается, что в отделениях реанимации находится 101 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 42 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 940. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 908 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 597 935 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 508 жителей региона, 48 263 человека сняты с меднаблюдения. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 311 обращений, госпитализированы 29 человек.

Фото с сайта оперативного штаба