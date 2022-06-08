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НГУ и университет КНР будут совместно готовить студентов

  • 08/06/2022, 14:54
новости Новосибирска
Первый набор запланирован в этом году.

7 июня в Новосибирском государственном университете состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве с Наньчанским университетом. C российской стороны в церемонии приняли участие ректор НГУ Михаил Федорук и начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак. С китайской стороны соглашение подписали президент Наньчанского университета, профессор Чжоу Чжуанбин и проректор Дэн Сяохуа.

— Надеюсь, что уже в 2022-2023 учебном году мы сможем принять на совместное обучение наших общих студентов, — сообщил Михаил Федорук.

Основу сотрудничества университетов составит совместная подготовка высококвалифицированных специалистов по нескольким программам. На данный момент стороны обсуждают возможности в обмене опытом в таких перспективных направлениях как мехатроника и робототехника, химия, информатика и вычислительная техника. Этот шаг будет способствовать развитию сотрудничества России и Китая в области культуры, образования, науки и техники, сообщила пресс-служба НГУ.

— НГУ является современным университетом, сочетающим преподавание и научное исследование как по базовым дисциплинам – математика, химия, физика, биология, – так и инженерными и технологическими дисциплинами – информатикой, инженерным и нефтяным делом. Это стало одним из ключевых условий для установления партнерства по развитию образования. Искренне надеюсь совместными усилиями создать созидательный и долгосрочный проект высшего уровня, который принесет пользу совместным преподавателям и студентам по части научных исследований, культурного и образовательного обмена, — прокомментировал Чжоу Чжуанбин.

Наньчанский университет (основан в 1921 г.) – государственный исследовательский университет, расположенный в городе Наньчань, столице провинции Цзянси. В университете ведется обучение по 82 программам в бакалавриате и 175 программам в магистратуре. Численность научных сотрудников – более 4 600, численность студентов – более 50 000. Университет входит в топ-100 лучших вузов из более чем 3 000 университетов в Китае.

 

Ранее редакция сообщала, что в этом году в вузах области будет открыто 15,2 тыс бюджетных мест. 

Фото пресс-службы НГУ

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск Китай

Теги : образование


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