«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

23 февраля в России будут отмечать День защитника Отечества. Этот день многие воспринимают не только как праздник тех, кто имеет отношение к воинской службе, но и как праздник всех мужчин. Опрос, проведенный редакцией Infopro54, показал, что женщины собираются поздравлять своих мужей, близких родственников и коллег.

На подарки мужчинам-коллегам жительницы Новосибирска тратят небольшие суммы — не более 400–500 рублей — особенно если это подарок, на который скидываются условным отделом. Собранная сумма часто тратится на организацию праздничного стола, покупку подарков из категории «с юмором» — кружки, футболки с ироничными надписями. Для начальников-мужчин покупают более статусные подарки — наборы с гравировкой, кожаные аксессуары. В случае, когда подчиненные знают о хобби и увлечениях руководителя, подарки могут быть более адресными — сертификат в баню, дорогой алкоголь, штучный мерч (от носков и термокружек до рюкзаков) с особыми пожеланиями. Если подарок адресован коллеге, с которым складываются приятельские отношения, или другу, то женщины готовы тратить на него до 1500 рублей. Среди названных собеседницами редакции вариантов таких подарков — флешки, пауэрбанки, фляжки, банные наборы, наборы «для настоящих мужчин».

Средний чек на подарок родным и близким мужчинам существенно выше — до 4000 рублей. Здесь вариантов подарков значительно больше, и многие не укладываются в стандартные схемы (для авто, для бани, для рыбалки) именно потому, что это подарок мужчине, которого женщина хорошо знает. Но результаты опроса показывают одну достаточно распространенную черту подарков для своих — часто они связаны с вкусной едой. Популярны тематические торты, как на фотографии, которая служит иллюстрацией к материалу, и ужины в ресторане. Приведем достаточно типичный рассказ одной из собеседниц редакции.

— Мужчины почти все сладкоежки. По крайней мере, в моей семье именно так. Поэтому для папы, который военный пенсионер, я всегда заказываю особый торт. Папа называет его «милитаристским» и с удовольствием съедает вместе с внуками. А муж, который служит в армии, получает в подарок то, что пригодится в турпоходах, и что-нибудь вкусное. Несколько лет заказывала букеты из колбасы. Но в этом году они сильно подорожали. Поэтому пока думаю. Еще купила энциклопедию про танки. В общей сложности мои траты на 23 февраля — около 6000 рублей, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Ольга Саранцева.

Что касается праздничных ужинов вне дома, то новосибирские рестораны говорят о традиционно высоком спросе на свои услуги 23 февраля и 8 Марта. На мужской праздники столы, как правило, бронируют женщины.

Ранее редакция рассказывала, как в новосибирском общепите отмечают Масленицу.