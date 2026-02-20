Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

На мужской праздник снова принято покупать носки, кружки и сладкие подарки

23 февраля в России будут отмечать День защитника Отечества. Этот день многие воспринимают не только как праздник тех, кто имеет отношение к воинской службе, но и как праздник всех мужчин. Опрос, проведенный редакцией Infopro54, показал, что женщины собираются поздравлять своих мужей, близких родственников и коллег.

На подарки мужчинам-коллегам жительницы Новосибирска тратят небольшие суммы — не более 400–500 рублей — особенно если это подарок, на который скидываются условным отделом. Собранная сумма часто тратится на организацию праздничного стола, покупку подарков из категории «с юмором» — кружки, футболки с ироничными надписями. Для начальников-мужчин покупают более статусные подарки — наборы с гравировкой, кожаные аксессуары. В случае, когда подчиненные знают о хобби и увлечениях руководителя, подарки могут быть более адресными — сертификат в баню, дорогой алкоголь, штучный мерч (от носков и термокружек до рюкзаков) с особыми пожеланиями. Если подарок адресован коллеге, с которым складываются приятельские отношения, или другу, то женщины готовы тратить на него до 1500 рублей. Среди названных собеседницами редакции вариантов таких подарков — флешки, пауэрбанки, фляжки, банные наборы, наборы «для настоящих мужчин».

Средний чек на подарок родным и близким мужчинам существенно выше — до 4000 рублей. Здесь вариантов подарков значительно больше, и многие не укладываются в стандартные схемы (для авто, для бани, для рыбалки) именно потому, что это подарок мужчине, которого женщина хорошо знает. Но результаты опроса показывают одну достаточно распространенную черту подарков для своих — часто они связаны с вкусной едой. Популярны тематические торты, как на фотографии, которая служит иллюстрацией к материалу, и ужины в ресторане. Приведем  достаточно типичный рассказ одной из собеседниц редакции.

— Мужчины почти все сладкоежки. По крайней мере, в моей семье именно так. Поэтому для папы, который военный пенсионер, я всегда заказываю особый торт. Папа называет его «милитаристским» и с удовольствием съедает вместе с внуками. А муж, который служит в армии, получает в подарок то, что пригодится в турпоходах, и что-нибудь вкусное. Несколько лет заказывала букеты из колбасы. Но в этом году они сильно подорожали. Поэтому пока думаю. Еще купила энциклопедию про танки. В общей сложности мои траты на 23 февраля — около 6000 рублей, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Ольга Саранцева.

Что касается праздничных ужинов вне дома, то новосибирские рестораны говорят о традиционно высоком спросе на свои услуги 23 февраля и 8 Марта. На мужской праздники столы, как правило, бронируют женщины.

Ранее редакция рассказывала, как в новосибирском общепите отмечают Масленицу.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : траты на подарки подарок на 23 февраля

15
0
0
Предыдущая статья
Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы от разных партий внесли поправки в избирательное законодательство. Одна из них запрещает использовать в предвыборной агитации изображения людей, в том числе вымышленных или умерших, если они созданы с помощью технологий. Это правило не касается кандидатов на выборах.

Авторы считают, что этот запрет позволит бороться с дипфейками и другими формами цифровых манипуляций. По мнению инициаторов законопроекта, такие технологии искажают представление избирателей о кандидатах и партиях, а также могут использоваться для недобросовестного влияния на выборы. Однако, как подчеркивается в документе, новые нормы не ограничивают законное использование информационных технологий в предвыборной агитации.

Читать полностью

Банк России рассказал о главной схеме телефонных мошенников в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

В прошлом году мошенники использовали хитрую схему, которая заставляла жертв сами звонить преступникам. Люди думали, что пытаются защитить свои деньги, но в итоге теряли сбережения.

Схема работала в несколько этапов. Сначала мошенники звонили человеку и представлялись сотрудником магазина или курьерской службы. Затем они говорили, что на имя жертвы оформлен заказ, и для доставки нужно назвать код из СМС. Злоумышленники сами отправляли случайный набор цифр и ждали, пока человек их назовет. После этого включался голосовой робот, который сообщал, что звонок был мошенническим, рассказали в Сибирском ГУ ЦБ.

Читать полностью

Социальная ниша не бывает пустой: новосибирцы редко говорят с детьми о спецоперации и 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники института детства НГПУ провели опрос среди родителей: говорят ли они в семье о значении 23 февраля и обсуждают ли с детьми тему специальной военной операции. Результаты показали: с дошкольниками и младшими школьниками такие разговоры ведутся редко. Многие взрослые объясняют это желанием «сохранить психику ребёнка», оградить его от сложных и тревожных тем. В опросе приняли участие более 200 родителей.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Галина Чеснокова считает это стремление понятным и во многом оправданным.

Читать полностью

На рынки Новосибирска перестали завозить говядину — точную причину не называют

Автор: Мария Гарифуллина

На рынках Новосибирска практически исчезла говядина. Как стало известно редакции Infopro54, новых поставок этого мяса не было с 18 февраля. Обычно мясо поставляется ежедневно, и поэтому изменения сразу заметны на прилавках.

Резкое сокращение объема говядины на рынках первыми заметили покупатели.

Читать полностью

В новосибирских фитнес-центрах уже аннулировали карточки за нарушение дресс-кода

Автор: Юлия Данилова

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов на этой неделе предложил запретить откровенную одежду в фитнес-клубах, чтобы защитить детей от «неуместных нарядов» и прописать законодательно рамки приличий спортивной формы. Общественник обратился к Минспорту с инициативой утвердить типовые правила посещения залов с обязательным пунктом о дресс-коде. Лицензированные учреждения, особенно получающие госфинансирование, по его словам, должны будут закрепить эти нормы во внутренних регламентах и знакомить с ними клиентов.

Инициатива находится на стадии обсуждения.

Читать полностью

Новосибирцы в числе первых увидели большой кинодебют Ольги Бузовой

В центре культуры и отдыха «Победа» состоялась премьера кинокомедии «Равиоли Оли» (16+). С участием главной актрисы проекта — Ольги Бузовой.

Снобы, возможно, содрогнутся. Мол, как можно — наша главная обитель арт-хаусного и элитного кино — и комедия с Ольгой Бузовой?! Взволнованным и шокированным советую вдохнуть глубже и дышать размерено. Потому что кино действительно хорошо сделано. Без попытки выглядеть шедевром. Да на это команда канала «ТНТ», придя в широкоформатное кино, никогда и не замахивалась. Но лейбл «народная комедия» на этой картине будет смотреться не стыдно. Ибо кино действительно смешное, добротно сделанное режиссером Андреем Никифоровым, со звёздным кастом.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Власть

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Бизнес

Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Власть

Губернатор Травников обсудил итоги цифровой трансформации Новосибирской области

Общество

Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Общество

Банк России рассказал о главной схеме телефонных мошенников в 2025 году

Культура Общество

Социальная ниша не бывает пустой: новосибирцы редко говорят с детьми о спецоперации и 23 февраля

Бизнес Промышленность

Предприятия-лидеры машиностроительной отрасли назвали в Новосибирске

Общество

На рынки Новосибирска перестали завозить говядину — точную причину не называют

Бизнес Общество

В новосибирских фитнес-центрах уже аннулировали карточки за нарушение дресс-кода

Культура Общество

Новосибирцы в числе первых увидели большой кинодебют Ольги Бузовой

Мировые и федеральные новости

Основатель популярного у россиян онлайн-казино — дочь генерала ВСУ

Бизнес

Ноль парковок: нормативы парковочного пространства предлагают пересмотреть в Новосибирске

Общество

В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

Бизнес

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Бизнес Промышленность

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Медицина Наука

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности