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Бизнес Право&Порядок

Главный бухгалтер УК в Новосибирской области украла 5 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

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Прокуратура рекомендует управляющим компаниям усилить контроль за финансовой деятельностью

Новосибирский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру частной управляющей компании, обвиняемой в крупном хищении.

По данным следствия, женщина в течение двух лет — с января 2023 по декабрь 2024 года — присваивала деньги компании. Используя служебное положение, она похитила с банковского счёта организации более 5 миллионов рублей.

Суд признал подсудимую виновной в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Правоохранительные органы отмечают, что это не единичный случай хищений в сфере ЖКХ, поэтому призывают управляющие компании усилить контроль за финансовой деятельностью.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы».

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : УК бухгалтер

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Какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026

Автор: Юлия Данилова

Регионы Сибири плодотворно поработали на Петербургском международном экономическом форуме-2026. О самых знаковых соглашениях, заключенных в северной столице, главы регионов рассказывали в своих телеграм-каналах.

Объединенная компания Wildberries и Russ планирует построить в регионе сортировочный центр площадью более 35 тысяч квадратных метров. Предварительно он будет расположен в Новоалтайске.

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Новосибирская область обгоняет Байкал по темпам прироста туристов

Автор: Оксана Мочалова

Прирост туристического потока в Новосибирской области в 2026 году достигнет 20-25%, в то время как в Иркутской области (озеро Байкал) этот показатель составит 10-15%. К таким выводам пришли аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ), изучив динамику турпотока, инвестиционную активность и количество агротуристических проектов в регионах Сибирского федерального округа.

Эксперты фиксируют в регионе устойчивый спрос на выезды на фермы и базы отдыха на выходные. Туристов привлекают разнообразие программ, включая гастрономические туры и мастер-классы. Отдыхающие все чаще выбирают не просто проживание, а полноценное погружение в сельский быт, экологичные маршруты и локальную кухню. Драйверами роста в регионе становятся развитие глэмпингов, фермерских хозяйств и событийных мероприятий. Популярность набирает формат отдыха, при котором можно совместить тишину и природу с комфортом.

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В Новосибирске рядом с улицей Восход снесли частный сектор — там построят ЖК

В Октябрьском районе Новосибирска завершился снос частных домов в квартале, ограниченном улицами Восход, Сакко и Ванцетти и Нижегородской. На их месте появится новый жилой комплекс.

К 8 июня демонтажные работы завершены. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, видно, что земельный участок практически полностью зачищен, остались только фрагменты старых заборов. Данное место расположено в непосредственной близости к улице Восход и метро «Речной вокзал», земля в этом районе города считается одной из самых дорогих. На земельном участке располагались семь частных домов (адреса: ул. 9 ноября, 18, ул. Декабристов, 43, 45, 47, 49, 51а, 53). Они были расселены за счёт застройщика, который заходит со своим новым проектом на эту территорию.

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Новосибирская область на 26% сократила посевные площади под картофель

Аграрии Новосибирской области в текущем году существенно сократили посевные площади под картофель и овощи открытого грунта. Причина – низкая цена на плодоовощную продукцию.

Infopro54 изучил открытую документацию регионального Минсельхоза и Новосибирскстата и сравнил данные о посевных площадях в 2025 году и 2026 году. Самое серьёзное сокращение произошло в картофелеводстве. В прошлом году сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства региона (без учёта ЛПХ) под картофель отводили 3321 га. В текущем году – 2635,5 га. То есть сокращение на 26%. Возможно, в ходе посевной кампании ещё будет корректировка, но пока картина именно такая. Аграрии подтверждают подсчёты редакции.

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Компании СФО лидируют в заявках на оценку по Стандарту общественного капитала

Компании Сибирского федерального округа вошли в тройку лидеров по числу заявок на оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса: от них поступило 82 заявки. На втором месте Приволжский федеральный округ — там подано 74 заявки.

Около 80 % всех заявок по стране приходится на малый и средний бизнес (МСП).

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Застройщики в регионах России начали задерживать расчеты с риэлторами

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2026 года некоторые риелторы увидели критический рост задолженности по застройщикам. Об этом заявил в своем телеграм-канале директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.  Напомним, компания работает в Новосибирске.

— В среднем каждый 30-й застройщик сейчас уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и даже нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам, — отметил он.

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