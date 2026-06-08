Главный бухгалтер УК в Новосибирской области украла 5 миллионов рублей

Новосибирский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру частной управляющей компании, обвиняемой в крупном хищении.

По данным следствия, женщина в течение двух лет — с января 2023 по декабрь 2024 года — присваивала деньги компании. Используя служебное положение, она похитила с банковского счёта организации более 5 миллионов рублей.

Суд признал подсудимую виновной в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Правоохранительные органы отмечают, что это не единичный случай хищений в сфере ЖКХ, поэтому призывают управляющие компании усилить контроль за финансовой деятельностью.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы».