Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Минстрой России официально допустил возможность ужесточения норм приемки новостроек. Поводом для такого заявления послужили участившиеся случаи экономии застройщиков на отделке и местах общего пользования, что напрямую влияет на итоговое качество жилья. Замминистра Никита Стасишин дал понять, что ведомство не намерено снижать планку стандартов ради удешевления строительства, и если девелоперы не приведут качество в порядок, государство усилит контроль на этапе сдачи домов.

Эксперты рынка отмечают, что сегодня покупатели жилья, особенно в массовом сегменте, все чаще ориентируются не только на цену, но и на репутацию застройщика и реальные отзывы. Качество строительства и отделки становится важным аргументом при выборе квартиры. Между тем, судебные споры между дольщиками и застройщиками длятся по 6–8 месяцев и в большинстве случаев завершаются в пользу потребителей.

Напомним, с января 2026 года в России отменен мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи домов. Одновременно с этим вступили в силу новые правила, ограничивающие компенсацию за некачественную отделку. Теперь она не может превышать 3% от стоимости квартиры по договору долевого участия. Таким образом, даже при обнаружении серьезных дефектов на сумму в разы большую покупатель сможет получить лишь установленный законом лимит.

В строительной отрасли к заявлениям Минстроя об ужесточении относятся настороженно. Один из новосибирских девелоперов на условиях анонимности отметил, что застройщики и так заинтересованы в качестве, потому что в условиях перегретого рынка плохая отделка отталкивает покупателей и бьет по репутации. Однако любые новые требования — это дополнительные расходы, которые в итоге лягут на себестоимость. Уже сейчас спрос в Новосибирске упал до минимума, а цены держатся только за счет затрат на строительство. Если нагрузку увеличат, квартиры могут подорожать, и покупателей станет еще меньше.

— В итоге проиграют все, — резюмировал собеседник редакции.

При этом в Новосибирске наблюдается значительный дисбаланс спроса и предложения. Темпы строительства в регионе опережают спрос в 1,6 раза. По оценкам экспертов, в городе остаются непроданными около 75 тысяч квартир, из которых более 15 тысяч — в уже сданных домах. Уровень распроданности новостроек снизился до 25%, тогда как еще несколько лет назад этот показатель был вдвое выше.

Ранее редакция сообщила, что новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить.