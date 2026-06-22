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Бизнес Власть Недвижимость

Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Автор: Оксана Мочалова

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Минстрой РФ готовит новые требования из-за массовой экономии застройщиков на отделке

Минстрой России официально допустил возможность ужесточения норм приемки новостроек. Поводом для такого заявления послужили участившиеся случаи экономии застройщиков на отделке и местах общего пользования, что напрямую влияет на итоговое качество жилья. Замминистра Никита Стасишин дал понять, что ведомство не намерено снижать планку стандартов ради удешевления строительства, и если девелоперы не приведут качество в порядок, государство усилит контроль на этапе сдачи домов.

Эксперты рынка отмечают, что сегодня покупатели жилья, особенно в массовом сегменте, все чаще ориентируются не только на цену, но и на репутацию застройщика и реальные отзывы. Качество строительства и отделки становится важным аргументом при выборе квартиры. Между тем, судебные споры между дольщиками и застройщиками длятся по 6–8 месяцев и в большинстве случаев завершаются в пользу потребителей.

Напомним, с января 2026 года в России отменен мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи домов. Одновременно с этим вступили в силу новые правила, ограничивающие компенсацию за некачественную отделку. Теперь она не может превышать 3% от стоимости квартиры по договору долевого участия. Таким образом, даже при обнаружении серьезных дефектов на сумму в разы большую покупатель сможет получить лишь установленный законом лимит.

В строительной отрасли к заявлениям Минстроя об ужесточении относятся настороженно. Один из новосибирских девелоперов на условиях анонимности отметил, что застройщики и так заинтересованы в качестве, потому что в условиях перегретого рынка плохая отделка отталкивает покупателей и бьет по репутации. Однако любые новые требования — это дополнительные расходы, которые в итоге лягут на себестоимость. Уже сейчас спрос в Новосибирске упал до минимума, а цены держатся только за счет затрат на строительство. Если нагрузку увеличат, квартиры могут подорожать, и покупателей станет еще меньше.

— В итоге проиграют все, — резюмировал собеседник редакции.

При этом в Новосибирске наблюдается значительный дисбаланс спроса и предложения. Темпы строительства в регионе опережают спрос в 1,6 раза. По оценкам экспертов, в городе остаются непроданными около 75 тысяч квартир, из которых более 15 тысяч — в уже сданных домах. Уровень распроданности новостроек снизился до 25%, тогда как еще несколько лет назад этот показатель был вдвое выше.

Ранее редакция сообщила, что новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : новостройки минстрой качество новостроек

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Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Автор: Юлия Данилова

Лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, —сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

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Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС», в которую входило более 4,8 тысяч юридических лиц. Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России минувшей весной. «Схемные» вычеты, инициированные площадкой, «потянули» на 1,2 трлн. рублей. В целом по России налоговики выявили более 37 тысяч компаний, которые пользовались ее услугами.

В Новосибирске сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается в 2 млрд рублей.

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Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области и Кузбассе прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора. Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев инициировал контроль за тем, как чиновники исполняют закон, выдают госуслуги и проводят проверки на опасных объектах, включая горные выработки и гидротехнические сооружения.

Проверка вскрыла системные нарушения при надзоре за опасными объектами. Прокуратура потребовала исправить ситуацию. В результате Ростехнадзор внес данные в единый реестр, скорректировал планы проверок строек и усилил контроль за бесхозяйными гидротехническими сооружениями .

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

Уже сейчас в квартале работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты.

Рядом с «Расцветай на Красном» — престижные гимназии, лицеи, медицинские учреждения, досуговые центры и детские сады. Неподалеку — ТЦ «Калина» и ТРК «Ройял Парк», рестораны и фитнес-центры. Для отдыха и занятий спортом вблизи — сквер «Тимирязевский», дендропарк, зоопарк и центр океанографии.

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Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

Глава региона Андрей Травников провел проверку наличия и поступления горюче-смазочных материалов (ГСМ) в область. Андрей Михайлов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области, доложил губернатору о достаточном обеспечении аграрных предприятий топливом.

Тем временем исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов представил главе региона отчет о ценовой динамике, объемах запасов и поставках топлива.

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