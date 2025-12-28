Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

С 1 января 2026 года управляющие компании (УК) многоквартирных домов в России будут обязаны вести отчеты о своей деятельности по единому образцу. Эти отчеты будут размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволит лучше контролировать работу УК как со стороны вышестоящих органов, так и со стороны жильцов, сообщил Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В сентябре 2024 года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательной единой форме отчетности управляющих компаний перед жильцами многоквартирных домов. Эту форму утвердит Минстрой России. Также УК обяжут публиковать отчеты в системе ГИС ЖКХ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера сделает деятельность управляющих компаний более прозрачной. Жильцы смогут контролировать, как расходуются их деньги.

— Ранее отчеты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК предоставляла сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчета, — сказал Аксененко агентству РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что новые правила позволят жильцам и контролирующим органам следить за работой управляющих компаний, не имея специальных знаний.

Депутат пояснил, что отчет будет включать детализированную информацию о проведенных работах по ремонту общего имущества многоквартирного дома, текущем состоянии ремонта, стоимости использованных материалов, остатках средств или их перерасходе, оказанных услугах, а также о стоимости услуг по управлению домом. По его словам, в отчете также будут указаны долги собственников и нанимателей помещений.

— Такая форма отчета благодаря доступности и конкретике вносимых в нее сведений поможет жителям контролировать работу УК и оценивать расход средств, что, в свою очередь, повысит доверие к системе ЖКХ, уменьшит число жалоб со стороны собственников и увеличит ответственность самих компаний, — заключил Аксененко.

Ранее редакция сообщала о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ.