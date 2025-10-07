В Госдуме предложили упростить лицензирование управляющих компаний

С 1 сентября 2026 года уполномоченный орган — Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) — сможет выдавать лицензии управляющим компаниям (УК) напрямую, без создания лицензионной комиссии. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы во втором чтении, сообщил Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Напомним, правительство внесло законопроект в парламент в 2023 году. Госдума приняла его в первом чтении 18 января 2024 года.

— Инициатива ко второму чтению была существенно доработана. Например, предлагается сократить срок процедуры лицензирования с 30 до 10 дней. Фактически мы упрощаем профессионалам возможность выйти на рынок содержания многоквартирного дома. Именно профессионалам, так как правительство РФ утвердит целый перечень критериев, которым УК должна будет соответствовать, — отметил Колунов в комментарии РИА Новости.

По словам эксперта, обновленный законопроект направлен на уменьшение бюрократии и упрощение процесса лицензирования управляющих компаний, переводя его в цифровой формат.

— Если лицензию будут выдавать без мнения лицензионной комиссии, то, я могу предположить, вырастет уровень коррупции в этой сфере. Я был членом такой лицензионной комиссии. Мы всегда голосовали заочно, и я критиковал ГЖИ за этот подход. Но нам перед голосованием всегда присылали документы с подробным описанием каждой претендующей на лицензию УК. Потом каждый член комиссии оценивал управляющие компании по представленным документам (справка): «кому можно, а кому нельзя по закону» выдавать лицензию. Члены лицензионной комиссии голосовали заочно, после чего составлялся протокол «заседания комиссии». После этого протокол с выводами комиссии передавался начальнику ГЖИ. На основании только этого документа он своим решением выдавал лицензии претендентам, которые включались в специальный реестр, — рассказал Infopro54 Вадим Агеенко, депутат седьмого созыва регионального парламента, экс-заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области.

По его мнению, отмена комиссионного решения повлияет на ситуацию на рынке УК.

— На мой взгляд, это повлияет на коррупционную составляющую при принятии решения о выдаче лицензии очередной УК. На комиссию, которая состоит из больше десятка человек, даже работающую дистанционно, повлиять и подкупить сложнее, чем уговорить или купить (заинтересовать) одного руководителя ГЖИ, который фактически единолично принимает решение о выдаче лицензии. Судя по поправкам, которые вносит Госдума в законопроект во втором чтении, сроки принятия решения о выдаче лицензии тоже сокращают в три раза (с 30 до 10 дней). Но в проверках есть пункты, которые требуют продолжительного рассмотрения. Например, имеющаяся судимость. Сначала нужно отправить запрос в МВД, они проверят человека по базам и дадут ответ. Это может занять много времени. Да и другие вопросы проверки занимают определенное время. Не исключено, что эти поправки пролоббировали именно управляющие компании, — отметил Вадим Агеенко.

По данным 2ГИС, в Новосибирске более 1400 компаний, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги в формате УК, ТСЖ и т.д.

