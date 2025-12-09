В Новосибирской области новый министр экономического развития

Светлана Шарпф, исполняющая обязанности министра экономического развития Новосибирской области, официально стала главой министерства. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Шарпф была назначена исполняющей обязанности министра экономического развития Новосибирской области 6 октября 2025 года, сменив на этом посту Льва Решетникова. Ранее она занимала должность начальника контрольного управления региона.

Светлана Шарпф в 2000 году окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». С 1999 года она работала специалистом в управлении финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. В 2013 году Шарпф стала заместителем министра финансов и налоговой политики региона. В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

