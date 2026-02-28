Где родился, там и пригодился»: в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой финансово мотивировать молодежь оставаться учиться в своем регионе. Парламентарий направила обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести федеральную доплату к стипендии для студентов, которые получают образование в «родном» субъекте страны.

Согласно инициативе, речь идет о надбавке в размере 30% от базовой стипендии. Претендовать на нее смогут студенты, которые прожили в регионе не менее трех лет до поступления и успешно учатся на «хорошо» и «отлично». Исключение предполагается сделать для Москвы и Санкт-Петербурга, которые и без того остаются самыми привлекательными для абитуриентов направлениями.

— Предложила ввести доплату к стипендии в размере 30% для студентов, которые получают образование в своём «родном» регионе. При условии, что они проживали в данном субъекте не менее трёх лет до поступления, учатся на «хорошо» и «отлично», — написала Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание, что с 2017 года количество студентов, поступивших в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, выросло более чем на 50%, так как сегодня большинство выпускников школ стремятся уехать в столицу или другие крупнейшие города.

— Это вымывание кадрового потенциала большинства субъектов РФ. Регионы сталкиваются с дефицитом квалифицированных специалистов, их перспективы развития ухудшаются, а инфраструктура крупнейших агломераций перегружается, — считает парламентарий.

на территории Новосибирской области действуют 22 вуза, в том числе один региональный — Новосибирский государственный театральный институт, один частный — Сибирский университет потребительской кооперации и четыре филиала вузов. В 2025 году платно по всем программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) и формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) обучается 52073 студентов. Всего в вузах региона обучаются 105 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили увеличить стипендии студентам до прожиточного минимума.