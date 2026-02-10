Поиск здесь...
«Немаргинальное явление»: граффити и муралы в Новосибирске будет оценивать художественный совет

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В городе систематизируют работу с объектами стрит-арта

В городе сформировалась позитивная практика размещения муралов и граффити, которые являются объектами искусства, арт-объектами. Это отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В то же время он заявил, что эту работу надо систематизировать.

— Когда это происходит случайным образом, самовольно, то вызывает нарекания горожан. Нужно взаимодействие, нужен художественный совет, подход к этим процессам. Когда мурал или граффити выглядят эстетически привлекательно, то это дает хорошие отзывы горожан, — пояснил глава города.

Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Алексей Нефедов отметил, что сегодня муралы и граффити — это разновидности уличного искусства, инструмент визуальной коммуникации, способный менять облик городов, формировать их культурную идентичность и даже объединять сообщества.

— Сегодня все большее значение приобретают пространства, наполненные смыслом, эмоциями и историей. И здесь на первый план у нас действительно выходит стрит-арт: граффити и муралы. С их помощью фасады превращаются в живые полотна, а заброшенные зоны — в точки притяжения.

Нефедов пояснил, что стрит-арт в Новосибирске перестал быть маргинальным явлением и стал частью официальной культурной политики. Ключевую роль в этом процессе играет Центр молодежи «Альтаир». Он выступает инициатором, координатором и организатором масштабных проектов в сфере уличного искусства в Новосибирске, привлекая грантовое финансирование.

— Специалисты «Альтаира» разработали концептуальные идеи для реализации новых проектов в 2026 году. Мы планируем в случае успешного получения грантовой поддержки реализовать «Мурал Балерина». Произведение будет посвящено истории балетного искусства в Новосибирске — символу культурной стойкости и эстетики. Балет, как неотъемлемая часть русской культуры, пришел в город в тяжелые военные годы. Изображение будет визуализировать образ балерины в движении, символизируя грацию, силу и преемственность поколений, — пояснил чиновник.

Еще один мурал планируется создать в коллаборации художницы Айгуль и питерской команды «Добро». Проект будет посвящен теме межнационального согласия и женской красоты в ее многообразии.

— На полотне будут представлены образы девушек разных национальностей, проживающих в Новосибирске, объединенные в единую композицию. Особенностью мурала станет интеграция в изображение стилизованных шрифтов слова «добро», выполненных командой из Санкт-Петербурга. Это создает визуальный и смысловой мост между искусством, доброжелательностью и культурным разнообразием мегаполиса, — пояснил Алексей Нефедов.

В планах также создание мурала от художника Юрия Телеша о культуре Беларуси. Проект приурочен к укреплению связей между Россией и Беларусью. Он будет отражать колорит белорусской народной традиции, орнаменты, костюмы, символику природы и мифологии страны.

Максим Кудрявцев поручил департаменту выстроить диалог с жителями, проводить общественные обсуждения, чтобы вырабатывать сбалансированную позицию по арт-объектам.

— Кроме того, художники тоже должны понимать, куда обращаться, как и по какому треку двигаться при создании новых арт-объектов. Это позволит сократить практику появления нелегальных муралов, — резюмировал мэр.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился мурал в стиле Рериха.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : стрит-арт Мурал граффити

508
0
0
Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска представила проект постановления об индексации социальных выплат для почетных жителей города и других награжденных. Согласно документу, суммы ежемесячного вознаграждения планируется увеличить с начала 2026 года.

Предполагается, что почетные жители Новосибирска начнут получать 68,5 тысячи рублей ежемесячно (без учета налога на доходы). Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 64,5 тысячи рублей, в 2024 году — 58,7 тысяч рублей, а в 2020 году — 43,1 тысячи рублей.

Читать полностью

Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл XIV Международный форум-выставку «Сибирская строительная неделя-2026» и ознакомился с экспозицией мероприятия.

Обращаясь к гостям, участникам и организаторам, глава региона поблагодарил всех за широкое представительство специалистов отрасли и ведущих экспертов на Сибирской строительной неделе. По его словам, в Новосибирской области такие выставки – это отнюдь не показ мод или демонстрация успехов. Это полноценное деловое событие, где можно получить ценные сведения непосредственно от профессионалов. Здесь узнаешь об опыте других регионов, видишь, на что стоит обратить внимание, какие возможности есть.

Читать полностью

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Губернатор Андрей Травников оценил условия для преподавателей и учеников в новой – и самой большой за время существования области — музыкальной школе, расположенной в Академгородке.

Это четырёхэтажное сооружение площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров позволит почти 800 ребятам осваивать 22 направления музыкального образования. Пока их уроки проводятся в подвалах лицея № 130 в Академгородке.

Читать полностью

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Автор: Артем Рязанов

Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле, и его окружение в 2012 году обсуждали помощь в подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* от Новосибирской области (*признан в РФ иноагентом) против России.

— Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым. Он — член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания, — писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.

Читать полностью

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

— Промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей, — подчеркнул Мартынов.

Читать полностью
