«Немаргинальное явление»: граффити и муралы в Новосибирске будет оценивать художественный совет

В городе сформировалась позитивная практика размещения муралов и граффити, которые являются объектами искусства, арт-объектами. Это отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В то же время он заявил, что эту работу надо систематизировать.

— Когда это происходит случайным образом, самовольно, то вызывает нарекания горожан. Нужно взаимодействие, нужен художественный совет, подход к этим процессам. Когда мурал или граффити выглядят эстетически привлекательно, то это дает хорошие отзывы горожан, — пояснил глава города.

Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Алексей Нефедов отметил, что сегодня муралы и граффити — это разновидности уличного искусства, инструмент визуальной коммуникации, способный менять облик городов, формировать их культурную идентичность и даже объединять сообщества.

— Сегодня все большее значение приобретают пространства, наполненные смыслом, эмоциями и историей. И здесь на первый план у нас действительно выходит стрит-арт: граффити и муралы. С их помощью фасады превращаются в живые полотна, а заброшенные зоны — в точки притяжения.

Нефедов пояснил, что стрит-арт в Новосибирске перестал быть маргинальным явлением и стал частью официальной культурной политики. Ключевую роль в этом процессе играет Центр молодежи «Альтаир». Он выступает инициатором, координатором и организатором масштабных проектов в сфере уличного искусства в Новосибирске, привлекая грантовое финансирование.

— Специалисты «Альтаира» разработали концептуальные идеи для реализации новых проектов в 2026 году. Мы планируем в случае успешного получения грантовой поддержки реализовать «Мурал Балерина». Произведение будет посвящено истории балетного искусства в Новосибирске — символу культурной стойкости и эстетики. Балет, как неотъемлемая часть русской культуры, пришел в город в тяжелые военные годы. Изображение будет визуализировать образ балерины в движении, символизируя грацию, силу и преемственность поколений, — пояснил чиновник.

Еще один мурал планируется создать в коллаборации художницы Айгуль и питерской команды «Добро». Проект будет посвящен теме межнационального согласия и женской красоты в ее многообразии.

— На полотне будут представлены образы девушек разных национальностей, проживающих в Новосибирске, объединенные в единую композицию. Особенностью мурала станет интеграция в изображение стилизованных шрифтов слова «добро», выполненных командой из Санкт-Петербурга. Это создает визуальный и смысловой мост между искусством, доброжелательностью и культурным разнообразием мегаполиса, — пояснил Алексей Нефедов.

В планах также создание мурала от художника Юрия Телеша о культуре Беларуси. Проект приурочен к укреплению связей между Россией и Беларусью. Он будет отражать колорит белорусской народной традиции, орнаменты, костюмы, символику природы и мифологии страны.

Максим Кудрявцев поручил департаменту выстроить диалог с жителями, проводить общественные обсуждения, чтобы вырабатывать сбалансированную позицию по арт-объектам.

— Кроме того, художники тоже должны понимать, куда обращаться, как и по какому треку двигаться при создании новых арт-объектов. Это позволит сократить практику появления нелегальных муралов, — резюмировал мэр.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился мурал в стиле Рериха.