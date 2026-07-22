Новосибирцы пересаживаются на метро на фоне топливного кризиса

На фоне топливного кризиса и роста стоимости поездок на автомобиле новосибирцы активнее пользуются метро. Результат — заметный прирост пассажиропотока: за первые полгода 2026‑го метрополитен перевёз 40,1 млн человек, что на 441,5 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее.

На оперативном совещании правительства Новосибирской области заместитель главы регионального Минтранса Антон Мирошниченко заявил, что горожане всё чаще отказываются от личных авто и тенденция будет нарастать. Статистика это подтверждает: за одну неделю (с 13 по 19 июля) количество машин на магистралях Новосибирска упало почти на 20% — с 367 911 до 297 247 автомобилей. Ещё раньше, на второй неделе июля, суточный трафик был ниже на 6–10% относительно начала месяца.

Вырос пассажиропоток и в наземном общественном транспорте. По данным мэрии Новосибирска, за период с 1 июня по 13 июля 2026 года автобусы нарастили перевозки с 16,1 до 18,5 млн пассажиров, а трамваи — с 2,8 до 3 млн. При этом пассажиропоток троллейбусов снизился с 6,6 до 5,7 млн пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске.