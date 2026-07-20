Автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске

Затяжной топливный кризис стал основной причиной падения автомобильного трафика на дорогах Новосибирска. Большинство водителей продолжают стоять в очередях за бензином, остальные и вовсе отказываются от поездок.

— Раньше мы каждые выходные выезжали на дачу с семьей. Теперь стараемся выбираться за город хотя бы один раз в две недели, чтобы сэкономить бензин, — рассказала жительница Новосибирска Ирина Старостенко.

Сейчас новосибирцы садятся за руль только по большой необходимости, в остальных случаях пересаживаясь на метро.

— На этой неделе мне нужно будет вести маму в больницу с правого берега на левый. Поэтому рано утром в понедельник пришлось отстоять очередь за бензином. Для этого встала в пять утра. Потеряла почти два часа. А на работу и по другим личным делам сейчас езжу на метро. У семьи нет лишних денег, чтобы переплачивать за топливо, а стоять часами в очередях нет времени, — поделилась собеседница редакции Аюна Кочеткова.

Падение автомобильного трафика на дорогах Новосибирска в начале прошлой недели обсуждали на оперативном совещании правительства Новосибирской области. Тогда замглавы регионального Министерства транспорта Антон Мирошниченко высказал мнение, что количество автомобилей продолжит снижаться. По его словам, суточная интенсивность движения в городе только за вторую неделю июля снизилась на 6–10% по сравнению с началом месяца. Третья неделя подтвердила слова заместителя главы Минтранса. Так, по данным ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» за неделю с 13 по 19 июля автомобильный трафик на дорогах Новосибирска снизился примерно на 20%. Если 13 июля на основные магистрали города выехало 367 911 единиц транспорта, то к воскресенью 19 июля их число сократилось до 297 247.

Напомним, в период с 22 по 28 июня интенсивность движения в будни находилась на уровне 394–417 тыс. ед./сут, с пиком в пятницу. Выходные традиционно показали спад примерно на 20% относительно будней. Доля грузового транспорта в будни составляла 8,25–8,98%, в выходные — около 5,57%.

Ранее редакция сообщала о том, что, переход к июлю (29 июня – 5 июля) сопровождался постепенным снижением интенсивности: уже в конце июня — начале июля падение в выходные достигло 10–11%. При этом доля грузовиков в будни немного снизилась, но оставалась в диапазоне 8,08–8,77%.