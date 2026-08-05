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Общество

Премьер-министру Мишустину показали проект нового аэропорта Горно-Алтайска

Автор: Артем Рязанов

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Его запуск запланирован на 2028 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита на Алтай ознакомился с проектом нового аэропорта в Горно-Алтайске. Как сообщили в Росавиации, новый аэровокзальный комплекс откроется в городе к 2028 году, также будет проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры.

По словам генерального директора аэропорта Андрея Метцлера, реконструкция аэродрома включена в нацпроект «Эффективная транспортная система».

— Новый терминал высотой четыре этажа и площадью более 30 тысяч квадратных метров сможет обслуживать до 1,1 тысячи человек в час. Взлетно-посадочная полоса будет удлинена до 2,8 тысячи метров, а количество мест для стоянки самолетов увеличится с 10 до 21, — подчеркнул Метцлер.

В Росавиации заявили, что развитие аэропорта улучшит туристическую привлекательность региона.

— Это будет очень красивый, современный аэропорт. Я очень надеюсь, что как можно больше людей станут приезжать сюда. И уже из Горно-Алтайска дальше путешествовать как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, да и в смежные регионы, — сказал Мишустин на совещании.

По прогнозам, после 2030 года аэропорт будет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год.

Напомним, с 2024 года аэропорт Горно-Алтайска находится в собственности Сбербанка. По словам президента — председателя правления «Сбера» Германа Грефа, «от мощности в 150 000 пассажиров» аэропорт перейдет к «мощности до 1,5 млн пассажиров», а также станет международным.

По итогам первого полугодия 2026 года пассажиропоток аэропорта составил 260 тысяч пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что президент России Владимир Путин посетил Красноярск.

Источник фото: Правительство России

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : туристическая инфраструктура терминал реконструкция аэропорта пассажиропоток авиасообщение

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Автор: Артем Рязанов

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

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Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские сельхозпредприятия и фермеры утверждают, что в начале августа в регионе улучшилась ситуация с поставками топлива для АПК. Проблемы были достаточно серьезными в июле. Тогда из-за топливного кризиса, охватившего многие регионы Сибири, были введены лимиты для хозяйств, чтобы обеспечить минимально необходимый объем топлива. Однако этих лимитов не хватало, и многие аграрии были вынуждены докупать горючее по высоким ценам, что означало дополнительные непредвиденные расходы.

3 августа региональный минсельхоз заявил, что ситуация нормализуется, поставки восстанавливаются. О реальной ситуации Infopro54 рассказал глава фермерской ассоциации.

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Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого полугодия 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Новосибирской области составило 310,9 тысяч голов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Новосибирскстата.

В процентном соотношении самая большая убыль зафиксирована в поголовье овец и коз — на 21,6% до 118,3 тысяч. Стоит отметить, что с лета прошлого года овцеводы говорили о проблемах в отрасли и предупреждали, что будут вырезать скот.

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Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

Автор: Мария Гарифуллина

В Европе из-за аномальной жары и засухи сильно обмелели реки. Эти новости выглядят тревожно и с экологической, и с экономической точки зрения. Infopro54 поговорил об этом с ученым-метеорологом.

Уровень воды в Дунае упал до рекордно низких значений. Это связано с сильной засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе. В Будапеште 3 августа уровень воды снизился до 10 сантиметров — предыдущий минимум в 2018 году составлял 33 сантиметра. Синоптики не ожидают значительных дождей в ближайшие дни и прогнозируют очередную волну экстремальной жары с температурой до +38°C. Обмеление Дуная грозит многим странам Восточной Европы энергетическим кризисом, об этом пишут мировые СМИ. В Венгрии из-за падения уровня воды снижена загрузка реакторов на АЭС «Пакш», которая использует воду из реки для охлаждения энергоблоков.  В Румынии власти уже остановили один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» и взорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды. Автопроизводители Dacia и Ford объявили об остановке заводов до 19 августа. В Сербии мощность крупнейшей ГЭС «Джердап» упала до 20% от максимальной, а из-за обмеления на поверхности показались обломки немецкого военного корабля времён Третьего рейха. На севере Болгарии на дне обнаружили останки мамонта.

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Пустые дворы в Новосибирске психологи объясняют «цифровым аутизмом среды»

Вы наверняка замечали эту сцену: летний вечер, идеальная погода, а во дворе вашего многоэтажного дома пусто. Тишина, какой не бывало даже в самые суровые зимы вашего собственного детства. А где же дети? Они там, где всегда — каждый в своей комнате, уткнувшись в светящийся прямоугольник. Пальцы порхают по экрану, ленты соцсетей листаются с гипнотической размеренностью. Ребёнок вроде бы при деле, даже возбуждён, но взгляд пустой, а на любой призыв выйти на улицу реагирует так, будто ему предложили отправиться в ссылку.

— Знакомая картина? Мы, психологи, называем это явление «цифровым аутизмом среды» — не клиническим диагнозом, а тем особым состоянием погружённости в «виртуальный кокон», когда живое общение и спонтанная игра начинают вызывать почти физический дискомфорт. Но есть мощнейшее, веками проверенное противоядие, и имя ему — дворовая игра. Конкретно та, что впитана в наш культурный код — «казаки-разбойники», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ» Татьяна Рюмина.

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В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Автор: Юлия Данилова

В отдаленных локациях Новосибирска строится много микрорайонов. Правительство региона рассматривает возможность открытия на этих территориях учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом на пресс-конференции в Интерфакс рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина.

— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

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