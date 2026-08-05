Премьер-министру Мишустину показали проект нового аэропорта Горно-Алтайска

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита на Алтай ознакомился с проектом нового аэропорта в Горно-Алтайске. Как сообщили в Росавиации, новый аэровокзальный комплекс откроется в городе к 2028 году, также будет проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры. По словам генерального директора аэропорта Андрея Метцлера, реконструкция аэродрома включена в нацпроект «Эффективная транспортная система». — Новый терминал высотой четыре этажа и площадью более 30 тысяч квадратных метров сможет обслуживать до 1,1 тысячи человек в час. Взлетно-посадочная полоса будет удлинена до 2,8 тысячи метров, а количество мест для стоянки самолетов увеличится с 10 до 21, — подчеркнул Метцлер. В Росавиации заявили, что развитие аэропорта улучшит туристическую привлекательность региона.

— Это будет очень красивый, современный аэропорт. Я очень надеюсь, что как можно больше людей станут приезжать сюда. И уже из Горно-Алтайска дальше путешествовать как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, да и в смежные регионы, — сказал Мишустин на совещании.

По прогнозам, после 2030 года аэропорт будет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год.

Напомним, с 2024 года аэропорт Горно-Алтайска находится в собственности Сбербанка. По словам президента — председателя правления «Сбера» Германа Грефа, «от мощности в 150 000 пассажиров» аэропорт перейдет к «мощности до 1,5 млн пассажиров», а также станет международным.

По итогам первого полугодия 2026 года пассажиропоток аэропорта составил 260 тысяч пассажиров.

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