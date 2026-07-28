Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

Проект также предусматривает развитие общественного транспорта. Протяженность трамвайных линий в границах территории вырастет с 6,4 до 8,7 км — новую ветку планируется провести по улице Петухова, далее в пойме реки Тулы с выходом на улицу Связистов. Также в перспективе здесь появится 4 км линий метрополитена — речь идет о левобережной части Дзержинской ветки. Протяженность автобусных маршрутов увеличится с 10,2 до 18,5 км.

На территории планируется построить 32,6 тыс. кв. м нового жилья. При этом общий жилфонд сократится с 243,7 до 239,8 тыс. кв. м — за счет сноса частного сектора. Под снос пойдут 36,5 тыс. кв. м индивидуальной жилой застройки преимущественно в западной части, где территория попадает в зону подтопления и полосу отвода «Южного транзита». Численность населения к 2030 году снизится с 12,5 до 9,7 тыс. человек, при этом средняя жилищная обеспеченность вырастет с 19,5 до 24 кв. м на человека.

В сфере социальной инфраструктуры проект включает возведение школы на 1100 мест на улице Беловежской, детского сада на 220 мест и пристройки на 65 мест к школе №198. Также запланированы детская школа искусств на 500 мест, медицинский комплекс с поликлиникой на 170 посещений в смену и многофункциональный культурно-досуговый центр с залом на 300 мест. В проекте предусмотрен и объект спорта «Ледовая арена» по инициативе одного из новосибирских предприятий.

Напомним, в мае 2026 года региональный Минстрой утвердил проект планировки правобережной части «Южного транзита» — магистрали, которая соединит федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» через новый мостовой переход через Обь. Для строительства правобережного участка планируется изъять более 900 земельных участков. Точных данных по количеству изымаемых участков на левом берегу пока нет — они появятся на следующих этапах проектирования.

Публичные слушания по левобережному проекту пройдут с 31 июля по 28 августа.

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