Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

С одной стороны она граничит с перспективным «Южным транзитом»

Мэр Новосибирска утвердил задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Титова, Станиславского, перспективной магистралью Южный транзит, а также улицей Связистов, в Ленинском районе. Общая площадь территории: 480,69 га.

В ходе работы планируется:

  • Определить границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
  • Сформировать схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
  • Определить схему границ территорий объектов культурного наследия.
  • Разработать схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам и т.д.

Документ должны быть подготовлены до конца декабря 2026 года.

Напомним, на минувшей неделе был утвержден проект планировки территории правобережной части обхода «Южный транзит», который пройдет от дороги Р-254 «Иркутск» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. В общей сложности речь идет о 362 га. В документах также приведен перечень земельных участков, которые планируется резервировать и (или) изымать для строительства «Южного транзита» — более 900. На большинстве участков расположены частные дома и дачи.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что права новосибирцев при изъятии участков под «Южный транзит» должны соблюдаться. 

Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса, внутри текста — скрин из постановления.

