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Власть Недвижимость

Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

Автор: Оксана Мочалова

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Площадь мегаполиса составляет уже 50 тысяч га. Бизнес за год увеличил свои наделы более чем на 10 тысяч га

В 2025 году площадь сельхозугодий сократилась на 9,5 тыс. гектаров и теперь составляет 11 086,8 тыс. гектаров. При этом общая площадь земельного фонда региона осталась неизменной — 17 775,6 тыс. гектаров, сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.

Основу фонда по-прежнему формируют две крупнейшие категории — земли сельхозназначения (62,4%) и земли лесного фонда (26,1%). Еще около 6% приходится на земли запаса, остальное распределено между населенными пунктами, водным фондом, промышленными объектами и особо охраняемыми территориями.

Больше всего земли бывших полей и пастбищ получили сельские населенные пункты — их площадь выросла на 9,1 тыс. гектаров до 163,4 тыс. гектаров. Особенно активно «прирастали» землями Коченевский и Искитимский районы — там прирост составил 4,4 тыс. и 2,6 тыс. гектаров соответственно.

Площадь городских населенных пунктов составляет 128,1 тыс. гектаров. Абсолютный лидер здесь — Новосибирск. Его площадь — 50 032 гектара, что равняется 39,2% от общей площади всех городских земель области. Для сравнения: все остальные города региона вместе взятые занимают чуть более 78 тыс. гектаров.

Еще 0,4 тыс. гектаров отошли под промышленность и иные специальные нужды. Теперь они составляют 130,0 тыс. гектаров. Основной прирост зафиксирован в Новосибирском районе (+0,3 тыс. га) и Искитимском районе (+0,1 тыс. га). Это свидетельствует о развитии производственной и логистической инфраструктуры вокруг областного центра.

Самую заметную динамику в структуре собственности продемонстрировал сегмент юридических лиц. За год компании увеличили свои земельные владения на 10,6 тыс. гектаров. Общая площадь земель в собственности организаций теперь составляет 196,8 тыс. гектаров.

Граждане также постепенно наращивают свои земельные активы. Площадь участков, принадлежащих физическим лицам, выросла на 2,4 тыс. гектаров и достигла 5 471,6 тыс. гектаров. Таким образом, в частных руках (как у граждан, так и у компаний) сегодня сосредоточено более 5,6 млн гектаров, или почти треть всех земель региона.

В то же время государство и муниципалитеты продолжают сокращать свои земельные запасы. За 2025 год площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, уменьшилась на 13,0 тыс. гектаров и теперь составляет 12 107,2 тыс. гектаров.

Наибольшая концентрация земель в собственности юридических лиц зафиксирована в городах Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, а также в Сузунском муниципальном округе и Барабинском, Искитимском, Мошковском, Тогучинском районах. Именно здесь бизнес наиболее активно приобретает площадки под производственные, логистические и коммерческие объекты.

При этом самые большие частные наделы граждан традиционно расположены в Доволенском, Карасукском, Татарском муниципальных округах, а также в Баганском, Здвинском, Краснозерском и Купинском районах — это аграрные территории, где фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств наращивают свои угодья.

Наибольшая часть земель, которыми распоряжается государство и муниципальные образования, расположена в Северном, Убинском муниципальных округах, Колыванском, Кыштовском районах, городах Татарск, Барабинск и Куйбышев. Там практически нет частной собственности, а территории находятся под контролем властей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области принимают закон, разрешающий изымать землю у собственников.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : сельхозземли перевод земель земельный фонд

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Автор: Оксана Мочалова

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В медресе в Новосибирске официально разрешили проводить обряды

Автор: Оксана Мочалова

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Речь идет о территории площадью более 13 тысяч квадратных метров в Кировском районе, неподалеку от административного здания по адресу улица Мира, 54. Согласно документу, местной мусульманской религиозной организации «Соборная Мечеть» теперь официально разрешено использовать этот участок для объектов религиозного назначения, включая совершение обрядов и ведение образовательной деятельности. Это важный юридический шаг для объекта, строительство которого ведется с 2017 года.

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