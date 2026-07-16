Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

В 2025 году площадь сельхозугодий сократилась на 9,5 тыс. гектаров и теперь составляет 11 086,8 тыс. гектаров. При этом общая площадь земельного фонда региона осталась неизменной — 17 775,6 тыс. гектаров, сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.

Основу фонда по-прежнему формируют две крупнейшие категории — земли сельхозназначения (62,4%) и земли лесного фонда (26,1%). Еще около 6% приходится на земли запаса, остальное распределено между населенными пунктами, водным фондом, промышленными объектами и особо охраняемыми территориями.

Больше всего земли бывших полей и пастбищ получили сельские населенные пункты — их площадь выросла на 9,1 тыс. гектаров до 163,4 тыс. гектаров. Особенно активно «прирастали» землями Коченевский и Искитимский районы — там прирост составил 4,4 тыс. и 2,6 тыс. гектаров соответственно.

Площадь городских населенных пунктов составляет 128,1 тыс. гектаров. Абсолютный лидер здесь — Новосибирск. Его площадь — 50 032 гектара, что равняется 39,2% от общей площади всех городских земель области. Для сравнения: все остальные города региона вместе взятые занимают чуть более 78 тыс. гектаров.

Еще 0,4 тыс. гектаров отошли под промышленность и иные специальные нужды. Теперь они составляют 130,0 тыс. гектаров. Основной прирост зафиксирован в Новосибирском районе (+0,3 тыс. га) и Искитимском районе (+0,1 тыс. га). Это свидетельствует о развитии производственной и логистической инфраструктуры вокруг областного центра.

Самую заметную динамику в структуре собственности продемонстрировал сегмент юридических лиц. За год компании увеличили свои земельные владения на 10,6 тыс. гектаров. Общая площадь земель в собственности организаций теперь составляет 196,8 тыс. гектаров.

Граждане также постепенно наращивают свои земельные активы. Площадь участков, принадлежащих физическим лицам, выросла на 2,4 тыс. гектаров и достигла 5 471,6 тыс. гектаров. Таким образом, в частных руках (как у граждан, так и у компаний) сегодня сосредоточено более 5,6 млн гектаров, или почти треть всех земель региона.

В то же время государство и муниципалитеты продолжают сокращать свои земельные запасы. За 2025 год площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, уменьшилась на 13,0 тыс. гектаров и теперь составляет 12 107,2 тыс. гектаров.

Наибольшая концентрация земель в собственности юридических лиц зафиксирована в городах Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, а также в Сузунском муниципальном округе и Барабинском, Искитимском, Мошковском, Тогучинском районах. Именно здесь бизнес наиболее активно приобретает площадки под производственные, логистические и коммерческие объекты.

При этом самые большие частные наделы граждан традиционно расположены в Доволенском, Карасукском, Татарском муниципальных округах, а также в Баганском, Здвинском, Краснозерском и Купинском районах — это аграрные территории, где фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств наращивают свои угодья.

Наибольшая часть земель, которыми распоряжается государство и муниципальные образования, расположена в Северном, Убинском муниципальных округах, Колыванском, Кыштовском районах, городах Татарск, Барабинск и Куйбышев. Там практически нет частной собственности, а территории находятся под контролем властей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области принимают закон, разрешающий изымать землю у собственников.