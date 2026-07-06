Археологи нашли древние захоронения в Новосибирской области

В Новосибирской области археологи обнаружили уникальные древние захоронения. В районе деревни Антоново Ордынского района раскопали курганный могильник Усть-Алеус-3, относящийся к большереченской культуре V–IV веков до нашей эры.

В погребальной площадке нашли захоронение мужчины вместе с детьми. Все могилы имели деревянные рамы из сосновых брёвен и многослойные перекрытия. Вокруг площадки был обнаружен кольцевой ров диаметром 10 метров, который, вероятно, символизировал границу между миром живых и мёртвых.

Среди находок — остатки погребальной трапезы (кости лошади и фрагмент хребта барана), керамические сосуды и каменное пряслице для веретена с необычным орнаментом, которое могло служить ритуальным подношением духам.

Как отмечает Горсайт, кроме этого могильника, в регионе обнаружены и другие древние захоронения. На берегу Оби в Октябрьском районе находился некрополь «Турист-2» возрастом около 6000 лет. В Ленинском районе нашли погребение VI века до нашей эры. В Кудряшовском бору обнаружены средневековые могильники с обрядом кремации женщин и девочек.

Эти археологические находки подтверждают древнее заселение Приобья и свидетельствуют о существовании сложной культуры и развитии ритуальных традиций у древних жителей региона. Краевед Константин Голодяев выразил надежду на сохранение и музеефикацию памятника Усть-Алеус-3 с последующим включением его в туристический маршрут «Золотое кольцо» Новосибирской области.

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