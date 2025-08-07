Спрос на покупку арендного бизнеса в Новосибирске вырос в 4,5 раза

Бизнес на франшизе

Спрос на арендные франшизы у инвесторов, которые готовы вложить деньги в бизнес, в Новосибирске во втором квартале 2025 года вырос в 4,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024, рассказали Infopro54 в специалисты «Авито Бизнес 360». Средний размер паушального взноса в таких компаниях в регионе составлял 1 млн рублей. К арендному бизнесу, в частности относятся инвестиции в квартиры, апартаменты, а также аренда велосипедов, автопрокат, спецтехника и т.д.

На втором месте по темпам роста спроса оказались франшизы в сфере авто — прирост за год в три раза. Средний паушальный взнос — 70 тысяч рублей.

В общей структуре спроса наибольшей популярностью в Новосибирске сейчас пользуются франшизы в сфере ИТ — на них приходится 27% от всех заявок, торговли (24%) и производства (12%). Также в топ-5 у новосибирских инвесторов входит бизнес из сферы услуг (11%) и авто (8%).

Что касается предложения, то по наблюдениям Ильи Дудковского, директора бизнес-направления «Avito Бизнес 360», количество предложений в арендных франшизах за год в регионе выросло в два раза, строительных франшиз — на 17%. Обладатели франшиз в этих бизнесах наиболее активно искали новых партнеров в регионе.

В структуре предложения на первом месте — сфера услуг (25%), далее идут торговля (24%), общепит (16%), сфера красоты и здоровья (9%) и сфера ИТ (8%).

Тренды 2025 года

К трендам второго квартала 2025 года на рынке продажи бизнеса в Новосибирске эксперты платформы отнесли небольшое снижение интереса к готовому бизнесу.

— Мы наблюдаем снижение интереса в определенных категориях с более высоким порогом входа. Размер ключевой ставки напрямую влияет на готовность предпринимателей к поиску и инвестированию средств, они пересматривают свой подход и вкладывают деньги более обдуманно, — констатировал Дудковский.

Он отметил, что новосибирские предприниматели выбирают ниши с быстрым возвратам инвестиций и низким порогом входа. В частности, речь идет о небольших предприятиях сферы общепита и ПВЗ.

Еще один тренд — рост интереса к бизнесу в сфере туризма: в 2,5 раза, по сравнению с 2024 годом. Илья Дудковский объясняет эту динамику ростом рынка внутреннего туризма. Также продолжается рост интереса к арендным бизнесам — за год он увеличился на 87%.

По объему спроса лидирует бизнес в сфере общепита с долей 21%. Второе место — у сферы торговли (16%) и ПВЗ (10%). В топ-5 входят сфера ИТ (10%), а также красоты и здоровья (10%).

Что касается предложений о покупке бизнеса, до за год в регионе наиболее серьезно выросло количество лотов в сфере аренды — в три раза, а также ПВЗ — на 51%.

Больше всего предложений приходится на бизнес в сфере торговли (15%), общепит (18%) и производство (10%). В топ-5 также вошли сферы услуг (10%) и красоты и здоровья (10%).

