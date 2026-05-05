В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Спрос превышает предложение

По итогам 1 квартала 2026 года 93% откликов на рынке готового бизнеса в Новосибирске связано с запросами на покупку бизнеса. В 5% случаев идет поиск партнера, в 2% рассматривается возможность аренды существующего дела.

Анализ предложений собственников бизнеса показывает, что 86% авторов объявлений хотят продать свое дело, а 12% ищут партнеров. Об этом редакции Infopro54 аналитики компании Авито.

В сегменте готового бизнеса именно покупка и продажа бизнеса остаются основными целями сделок. Так, 93% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера и 2% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 86% объявлений. Еще 12% составляют предложения о партнерстве, а 3% — об аренде бизнеса.

Интерес смещается в понятные форматы

Несмотря на то, что в текущих условиях предприниматели пока что осторожно инвестируют в бизнесы, есть категории, которые показывают стабильный рост спроса. В первом квартале у покупателей неожиданно вырос спрос на строительный бизнес – на 110% к первому кварталу 2025 года. Интерес к этой сфере растет несмотря на то, в целом строительная отрасль испытывает очень серьезные проблемы.

На втором месте рост спроса на IT-бизнес — на 93% соответственно. Далее в топ популярных направлений для инвестиций входят бизнесы в сфере торговли (+53%) и ПВЗ (+16%).

— Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Поэтому спрос смещается от более сложных проектов к форматам с понятной операционной моделью, — отмечает Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

При боле детальном анализе спроса можно увидеть, что интерес к покупке универсальных магазинов за год в Новосибирске вырос в 3,4 раза, к бизнесу, которые специализируется на создании интернет-ресурсов – в 2,2 раза, к интернет- магазинам – в 2,1 раза, к деревообрабатывающему производству – в 2,1 раза, в строительному бизнесу – в 2 раза.

В топ-5 по общей доле спроса находятся:

IT бизнесы — 22% (годом ранее 14%),

торговля — 14% (18%),

общепит — 15% (17%),

ПВЗ — 12% (8%),

сфера красоты и здоровья — 7% (8%).

— Таким образом, IT-бизнесы вышли на первое место, обогнав торговлю и общепит, а ПВЗ укрепили позиции, увеличив долю по сравнению с прошлым годом, — констатировали эксперты сервиса.

Сфера услуг в лидерах

Что касается предложения готового бизнеса, то самый большой прирост в первом квартиле 2026 года, к первому кварталу 2025 показали ПВЗ — количество объявлений об их продаже выросло на 56%.

— Сейчас этот рынок очень динамичный — уже не первый квартал рост показывает как спрос, так и предложение, — констатирует Александр Мирской.

Среди подкатегорий самый заметный рост показывают:

сфера услуг для юрлиц (в 2,3 раза),

цветочные магазины (+95%),

автомойки и детейлинг (+83%),

строительный бизнес (+55%),

арендный бизнес в сфере недвижимости (+55%).

В объем объеме предложений больше всего объявлений пришлось на торговлю (23%), общепит (17%), сферу услуг (11%), предприятия в сфере красоты и здоровья (10%) и производства (8%).

Цена вопроса

Самое заметное снижение средней стоимости продемонстрировали бизнесы в сфере развлечений — на 30%, до 1,3 млн рублей. ПВЗ подешевели на 21%, до 530 000 рублей. На 16% стали меньше стоить бизнесы в сфере общепита, в среднем 97 000 рублей. При этом предприятия в сфере туризма подорожали на 15%, до 18 млн рублей в среднем.

Ранее редакция сообщала о том, что бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор. До 40–50% мастеров, по оценкам экспертов, в начале 2026 года принимали оплату наличными.