Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Дата:

У инвесторов также хорошим спросом пользуются IT-компании и ПВЗ

Спрос превышает предложение

По итогам 1 квартала 2026 года 93% откликов на рынке готового бизнеса в Новосибирске связано с запросами на покупку бизнеса. В 5% случаев идет поиск партнера, в 2% рассматривается возможность аренды существующего дела.

Анализ предложений собственников бизнеса показывает, что 86% авторов объявлений хотят продать свое дело, а 12% ищут партнеров. Об этом редакции Infopro54 аналитики компании Авито.
В сегменте готового бизнеса именно покупка и продажа бизнеса остаются основными целями сделок. Так, 93% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера и 2% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 86% объявлений. Еще 12% составляют предложения о партнерстве, а 3% — об аренде бизнеса.

Интерес смещается в понятные форматы

Несмотря на то, что в текущих условиях предприниматели пока что осторожно инвестируют в бизнесы, есть категории, которые показывают стабильный рост спроса. В первом квартале у покупателей неожиданно вырос спрос на строительный бизнес – на 110% к первому кварталу 2025 года. Интерес к этой сфере растет несмотря на то, в целом строительная отрасль испытывает очень серьезные проблемы.

На втором месте рост спроса на IT-бизнес — на 93% соответственно. Далее в топ популярных направлений для инвестиций входят бизнесы в сфере торговли (+53%) и ПВЗ (+16%).

— Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Поэтому спрос смещается от более сложных проектов к форматам с понятной операционной моделью, — отмечает Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

При боле детальном анализе спроса можно увидеть, что интерес к покупке универсальных магазинов за год в Новосибирске вырос в 3,4 раза, к бизнесу, которые специализируется на создании интернет-ресурсов – в 2,2 раза, к интернет- магазинам – в 2,1 раза, к деревообрабатывающему производству – в 2,1 раза, в строительному бизнесу – в 2 раза.

В топ-5 по общей доле спроса находятся:

  • IT бизнесы — 22% (годом ранее 14%),
  • торговля — 14% (18%),
  • общепит — 15% (17%),
  • ПВЗ — 12% (8%),
  • сфера красоты и здоровья — 7% (8%).

— Таким образом, IT-бизнесы вышли на первое место, обогнав торговлю и общепит, а ПВЗ укрепили позиции, увеличив долю по сравнению с прошлым годом, — констатировали эксперты сервиса.

Сфера услуг в лидерах

Что касается предложения готового бизнеса, то самый большой прирост в первом квартиле 2026 года, к первому кварталу 2025 показали ПВЗ — количество объявлений об их продаже выросло на 56%.

— Сейчас этот рынок очень динамичный — уже не первый квартал рост показывает как спрос, так и предложение, — констатирует Александр Мирской.

Среди подкатегорий самый заметный рост показывают:

  • сфера услуг для юрлиц (в 2,3 раза),
  • цветочные магазины (+95%),
  • автомойки и детейлинг (+83%),
  • строительный бизнес (+55%),
  • арендный бизнес в сфере недвижимости (+55%).

В объем объеме предложений больше всего объявлений пришлось на торговлю (23%), общепит (17%), сферу услуг (11%), предприятия в сфере красоты и здоровья (10%) и  производства (8%).

Цена вопроса

Самое заметное снижение средней стоимости продемонстрировали бизнесы в сфере развлечений — на 30%, до 1,3 млн рублей. ПВЗ подешевели на 21%, до 530 000 рублей. На 16% стали меньше стоить бизнесы в сфере общепита, в среднем 97 000 рублей. При этом предприятия в сфере туризма подорожали на 15%, до 18 млн рублей в среднем.

Ранее редакция сообщала о том, что бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор. До 40–50% мастеров, по оценкам экспертов, в начале 2026 года принимали оплату наличными. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса покупка бизнеса партнерство готовый бизнес аренда

794
0
0
Предыдущая статья
Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе
Следующая статья
Новосибирец рассказал о столкновении самолёта с птицей на рейсе Новосибирск-Тюмень

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

Читать полностью

Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные об исполнении регионального бюджета за январь–апрель 2026 года. Общая сумма доходов составила 96,9 млрд рублей (+31,9 млрд к показателю за три месяца), что равно 29,6% от утверждённого годового плана в 326,8 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы области достигли 89,8 млрд рублей (+29,8 млрд), что составляет 29,9% от годового плана.

Согласно оперативным данным, регион уверенно наращивает поступления в бюджет. Темп роста собственных доходов по итогам четырёх месяцев ускорился до 106,7% к аналогичному периоду прошлого года (по итогам трёх месяцев он был на уровне 103,4%). Апрель дал ощутимую прибавку, хотя до прогнозируемого годового показателя в 110,4% пока остаётся небольшое отставание.

Читать полностью

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Читать полностью

Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Автор: Юлия Данилова

Музей Новосибирска сообщил о старте пешеходных экскурсий, которые проводят гиды в городе. Первая состоится на этой неделе. Новосибирцы и гости города смогут прогуляться по историческому центру, купеческим кварталам, Нарымскому скверу и зелёным уголкам Заельцовки, а также послушать городские легенды и подлинные истории старого Ново-Николаевска.

К примеру, на одной из экскурсий рассказывается о первой аптеке Ново-Николаевска, первой кофейной в доходном доме купчихи Бузолиной, солдатском бунте 1917 года, ограблении квартиры ювелира налётчиками банды Пименова и других историях Тихого центра.

Читать полностью

В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

В Новосибирской области проект «Знай наших! Новосибирь» постепенно превращается из образовательной инициативы в полноценное движение ремесленниц. Сначала были выездные встречи — мастерицы из отдалённых районов получали знания по маркетингу, брендингу и продвижению в социальных сетях. Теперь теория переходит в практику, а обучение — в реальные продажи и живое общение с покупателями.

22 мая 2026 года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдёт масштабный фестиваль, который соберёт женщин-ремесленниц из 32 муниципальных образований. Организаторы проекта — Женская Ассамблея Новосибирской области называют его профессиональной платформой, где можно показать лучшие изделия, найти партнёров и заявить о себе. Предыдущий этап как раз был посвящён преодолению расстояний: выездные встречи помогли мастерицам из малых городов и сёл получить доступ к современным инструментам продвижения. Участницы учились делать продающие фотографии, находить свою нишу и грамотно презентовать работу. Живое общение между ремесленницами из разных районов дало начало кооперации. Теперь, уверены организаторы, пришло время показать результат. Фестиваль «Знай наших! Новосибирь» даст каждой мастерице шанс выйти из тени на большую сцену, найти покупателей и вдохновиться успехами коллег

Читать полностью

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Бизнес Экономика

Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Бизнес

В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Власть

Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

Бизнес Власть Общество

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Общество

Половина новосибирцев будет зарабатывать 200 тысяч через восемь лет

Финансы

Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

Право&Порядок

В Новосибирске у женщины изъяли беспилотник стоимостью свыше 1 млн рублей

Общество

Жители Новосибирска жалуются на невывезенные мешки с мусором и дорожной пылью

Общество

Русфонд собирает средства для двухлетнего малыша с ДЦП

Право&Порядок

Двух ученых-физиков приговорили за госизмену в Новосибирске

Общество Туризм

Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Власть Отставки и назначения

Новосибирский район возглавил Юрий Саблин

Бизнес

В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

Общество

Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

Общество

В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

Бизнес

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

Культура Общество

Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности