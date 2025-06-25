В приюте под Новосибирском планируют создать условия для погребения животных

Стоимость нового приюта, который будет расположен на Толмачевском шоссе, сопоставима со строительством детского сада, поэтому самостоятельно город создание этого объекта не потянет. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Андрей Шарикалов. По его словам, приют будет рассчитан на содержание 250 собак и 50 кошек. Его ориентировочная стоимость около 400 млн рублей. Ранее в муниципалитете озвучивали сумму в 650 млн рублей.

— Это будет объект, идеально соответствующий всем требованиям законодательства. Там будут шикарные операционные. Есть задумки о том, чтобы создать в этом месте условия для захоронения праха животных, чтобы люди приходили и вспоминали своих питомцев, — добавил Шарикалов.

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт пояснил, что у этого приюта пока нет аналогов на территории от Урала до Дальнего Востока.

— Это будет не просто сооружение, а центр воспитания гуманного отношения к безнадзорным животным, у которых в 65% случаев ранее был владелец, то есть они появились на улице не просто так. Сейчас идет работа над тем, чтобы ужесточить условия содержания животных, чтобы у человека не было возможности поиграться и выбросить питомца, — добавил эксперт.

Он также поддержал планы по созданию условий для цивилизованной кремации животных на территории нового приюта.

— Захоранивать животное, даже то, которое умерло от старости, в «ближайшем лесочке» законодательно запрещено. Это биологический материал, который требует освидетельствования, определения причин смерти и соблюдения условий утилизации. Сегодня многие частные и государственные клиники оказывают лицензированные услуги по кремации. В Новосибирске с этим вопросом вообще нет никаких проблем, — заявил Шмидт.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила обращения с биологическими отходами. Как пояснили в АО «Спецавтохозяйство», речь идет о запрете на самостоятельное захоронение трупов животных, в том числе, домашних питомцев. Их также запрещено выбрасывать в мусорные баки и вывозить на свалки, так как эти действия могут привести к распространению инфекций и загрязнению окружающей среды. В среднем усыпление животного (кошки) обойдётся примерно в 3-5 тысяч рублей, а её кремация — около 2 тысяч.

Андрей Шарикалов добавил, что в перспективе приют на Толмачевском шоссе перехватит часть нагрузки у приюта на улице Иванова. Он заполнен собаками, которые не могут быть выпущены на улицу в силу старости, различных заболеваний и т.д.

Однако, точных сроков начала строительства нового приюта пока нет. Город неоднократно пытался привлечь меценатов для реализации проекта, но пока не получается. У частных приютов привлечь такие суммы тоже нет возможности.

— В этом году мы специально разбили субвенции из областного бюджета, которые приходят на безнадзорных животных и разделили торги на отлов и содержание. Живые деньги есть, то мы видим, что зоозащитники не готовы переварить такие суммы, —констатировал он.

Для нормализации ситуации с безнадзорными животным пока в Новосибирске решено запустить более бюджетный вариант приюта на Малыгина. По этому объекту сейчас проходят торги по закупке модулей для содержания собак и кошек. По проекту, площадку должны запустить в эксплуатацию до конца 2025 года.

— В перспективе, после изменения подходов к освидетельствованию собак на немотивированную агрессию, а также ужесточение требований к содержанию домашних животных, надеемся, что имеющихся в городе приютов будет достаточно для содержания животных, — подчеркнул Андрей Шарикалов.

Напомним, в 2022 году, когда проект приюта на 250 собак и 50 кошек выносился на рассмотрение горсовета, его стоимость оценивалась в 80-100 млн рублей. Он включал в себя пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития. На базе приюта также планировалось реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, создать хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, интерактивные площадки в формате контактных зоопарков. В-третьих, зоогостиницу.

В конце 2023 года начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения озвучивал сумму 630 млн рублей. Он подчеркивал, что себестоимость данного объекта большая, потому что количество зданий в приюте предусмотрено несколько зданий. Для каждого здания необходима подготовка и проведение сетей.

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

При этом в 2024 году в Новосибирской области зафиксировано 1511 случаев пропажи собак и 2390 случаев исчезновения кошек. По этом показателю регион занимает одно из первых мест в Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия выдала разрешение на строительство приюта на Толмачевском шоссе. Оно будет действовать до 30 августа 2026 года.