Рекламодателям

В приюте под Новосибирском планируют создать условия для погребения животных

  • 25/06/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
В приюте под Новосибирском планируют создать условия для захоронения животных
С 1 марта 2025 года хозяевам запрещено самостоятельно захоранивать питомцев

Стоимость нового приюта, который будет расположен на Толмачевском шоссе, сопоставима со строительством детского сада, поэтому самостоятельно город создание этого объекта не потянет. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Андрей Шарикалов. По его словам, приют будет рассчитан на содержание 250 собак и 50 кошек. Его ориентировочная стоимость около 400 млн рублей. Ранее в муниципалитете озвучивали сумму в 650 млн рублей.

— Это будет объект, идеально соответствующий всем требованиям законодательства. Там будут шикарные операционные. Есть задумки о том, чтобы создать в этом месте условия для захоронения праха животных, чтобы люди приходили и вспоминали своих питомцев, — добавил Шарикалов.

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт пояснил, что у этого приюта пока нет аналогов на территории от Урала до Дальнего Востока.

— Это будет не просто сооружение, а центр воспитания гуманного отношения к безнадзорным животным, у которых в 65% случаев ранее был владелец, то есть они появились на улице не просто так. Сейчас идет работа над тем, чтобы ужесточить условия содержания животных, чтобы у человека не было возможности поиграться и выбросить питомца, — добавил эксперт.

Он также поддержал планы по созданию условий для цивилизованной кремации животных на территории нового приюта.

— Захоранивать животное, даже то, которое умерло от старости, в «ближайшем лесочке» законодательно запрещено. Это биологический материал, который требует освидетельствования, определения причин смерти и соблюдения условий утилизации. Сегодня многие частные и государственные клиники оказывают лицензированные услуги по кремации. В Новосибирске с этим вопросом вообще нет никаких проблем, — заявил Шмидт.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила обращения с биологическими отходами. Как пояснили в АО «Спецавтохозяйство», речь идет о запрете на самостоятельное захоронение трупов животных, в том числе, домашних питомцев. Их также запрещено выбрасывать в мусорные баки и вывозить на свалки, так как эти действия могут привести к распространению инфекций и загрязнению окружающей среды. В среднем усыпление животного (кошки) обойдётся примерно в 3-5 тысяч рублей, а её кремация — около 2 тысяч.

Андрей Шарикалов добавил, что в перспективе приют на Толмачевском шоссе перехватит часть нагрузки у приюта на улице Иванова. Он заполнен собаками, которые не могут быть выпущены на улицу в силу старости, различных заболеваний и т.д.

Однако, точных сроков начала строительства нового приюта пока нет. Город неоднократно пытался привлечь меценатов для реализации проекта, но пока не получается. У частных приютов привлечь такие суммы тоже нет возможности.

—  В этом году мы специально разбили субвенции из областного бюджета, которые приходят на безнадзорных животных и разделили торги на отлов и содержание. Живые деньги есть, то мы видим, что зоозащитники не готовы переварить такие суммы, —констатировал он.

Для нормализации ситуации с безнадзорными животным пока в Новосибирске решено запустить более бюджетный вариант приюта на Малыгина. По этому объекту сейчас проходят торги по закупке модулей для содержания собак и кошек.  По проекту, площадку должны запустить в эксплуатацию до конца 2025 года.

— В перспективе, после изменения подходов к освидетельствованию собак на немотивированную агрессию, а также ужесточение требований к содержанию домашних животных, надеемся, что имеющихся в городе приютов будет достаточно для содержания животных, — подчеркнул Андрей Шарикалов.

Напомним, в 2022 году, когда проект приюта на 250 собак и 50 кошек выносился на рассмотрение горсовета, его стоимость оценивалась в 80-100 млн рублей. Он включал в себя пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития. На базе приюта также планировалось реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, создать хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, интерактивные площадки в формате контактных зоопарков. В-третьих, зоогостиницу.

В конце 2023 года начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения озвучивал сумму 630 млн рублей. Он подчеркивал, что себестоимость данного объекта большая, потому что количество зданий в приюте предусмотрено несколько зданий. Для каждого здания необходима подготовка и проведение сетей.

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

При этом в 2024 году в Новосибирской области зафиксировано 1511 случаев пропажи собак и 2390 случаев исчезновения кошек. По этом показателю регион занимает одно из первых мест в Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия выдала разрешение на строительство приюта на Толмачевском шоссе. Оно будет действовать до 30 августа 2026 года. 

Иллюстрация создана с помощью искусственного интеллекта.

256

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Приют для животных кремация Захоронение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Павел Федотов, основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio

Павел Федотов: Чтобы зарабатывать деньги на соцсетях, нужно быть умнее

В перспективе экспертам и компаниям придется сильно заморачиваться, чтобы выделиться в постоянно растущем многообразии контента
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж
25/06/25 15:00
Власть Недвижимость Общество
В приюте под Новосибирском планируют создать условия для погребения животных
25/06/25 14:00
Власть Общество
Только одна компания в Новосибирске получит субсидию за контейнерную площадку
25/06/25 13:00
Бизнес Власть Город
Дропперы похитили у жителей Новосибирска 12 млн рублей
25/06/25 12:00
Общество Право&Порядок
Около 32 тысяч новосибирцев приняли участие в технологической конференции
25/06/25 11:15
Бизнес
Американский бренд одежды зарегистрировал товарный знак в России
25/06/25 11:00
Бизнес
Андрей Ганган: Экономика России выходит из перегрева
25/06/25 9:00
Бизнес Финансы
Театральный фестиваль в Новосибирске закрыла японская версия романа Достоевского
24/06/25 19:00
Культура Общество
Новосибирцы не отказываются от кредитов, несмотря на высокие ставки
24/06/25 18:30
Бизнес Финансы
Жители Новосибирска считают архитектуру города непривлекательной для туристов
24/06/25 18:01
Бизнес Город
Вечером в День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички
24/06/25 17:00
Общество
Застройщики Новосибирска сократили вывод новых проектов почти на 50%
24/06/25 16:30
Бизнес Недвижимость
В Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней
24/06/25 16:00
Общество
Вагоны сошли с рельсов у разреза «Богатырь» в Новосибирской области
24/06/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
«Я рядом»: психолог дал рекомендации родителям для поддержки детей, не сдавших ЕГЭ
24/06/25 15:00
Общество
ПМЭФ-2025: билайн и Инфомаксимум подписали соглашение о развитии генеративного ИИ
24/06/25 14:23
Бизнес Технологии
Энергетики Новосибирской области готовятся к новому удару стихии
24/06/25 14:00
Общество
билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня
24/06/25 13:42
Бизнес Технологии
Арендатору пескобазы в Новосибирске не удалось отменить решение мэрии
24/06/25 13:00
Бизнес Власть
Более 83 тысяч детей отдыхают в лагерях Новосибирской области летом 2025
24/06/25 12:35
Власть
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности