Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Специалисты сервиса по подбору персонала «Зарплата.ру» выяснили, какие временные заработки предлагают жителям Новосибирской области летом 2025 года. Оказалось, что большинство сезонных вакансий не требует долгого обучения, а работодатели начинают искать сотрудников на неполный день уже в начале весны. Тройка самых востребованных летних подработок выглядит так: курьер — 37% от всех сезонных вакансий, уборщик или уборщица — 23%, продавец-кассир или продавец-консультант — 4%.

Зарплаты на самых популярных летних вакансиях в Новосибирске:

Водитель — в среднем 80 357 рублей. Нужны права и опыт вождения.

Воспитатель, няня — 52 500 рублей. Работа для тех, кто готов заниматься с детьми.

Продавец-консультант — 46 700 рублей. Летом растут продажи и туристический поток, поэтому торговые точки активнее нанимают персонал.

Курьер — 40 000 рублей. Самый массовый вариант с гибким графиком.

Дворник — 33 867 рублей. Сезонная работа на свежем воздухе.

Уборщица — 32 506 рублей. Убирать приходится круглый год, а летом объектов становится больше.

Охранник — 31 500 рублей. Требует ответственности и готовности к сменам.

Разнорабочий — 30 000 рублей. Подходит для физического труда без специальных навыков.

Все эти подработки приносят от 30 до 80 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: медианная зарплата по Новосибирской области — 60 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске.