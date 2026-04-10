Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Технологии

Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Разработка прошла успешное тестирование

Студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Егор Чикулаев создал портативный влагомер для измерения влажности зерна. Устройство работает на основе диэлькометрического метода, который определяет содержание влаги по изменению диэлектрической проницаемости материала.

Отличительная черта новосибирской разработки — высокая точность: прибор обеспечивает абсолютную погрешность измерения не более ±0,5%, а типичное значение составляет ±0,25%. Добиться таких показателей удалось за счет продуманной конструкции емкостного датчика и оптимальных схемотехнических решений.

По словам создателя, усовершенствованная версия системы включает эталонный и рабочий генераторы. Начальная частота генератора практически не зависит от перемещений прибора в пространстве и слабо реагирует на внешние электромагнитные помехи благодаря экранированию и механизму электронной подстройки частоты для калибровки перед каждым измерением. Управление всеми процессами и хранение калибровочных значений обеспечивает микроконтроллер.

Аналоговая часть устройства выполнена преимущественно на отечественных электронных компонентах. Питание аналоговой и цифровой систем обеспечивает гальванический элемент напряжением 9 В типа 6LR61. Специально разработанное программное обеспечение позволяет быстро обрабатывать данные.

— Частота работы системы составляет 20 МГц и была выбрана экспериментальным путем как оптимальное значение между достаточным уровнем разрешающей способности устройства и рабочим диапазоном для выбранной схемотехники. Это решение позволяет измерять влажность с точностью до десятых долей процента, — рассказал Егор Чикулаев.

Для работы с устройством не нужны специальные лабораторные условия или особые навыки: достаточно включить прибор, поместить пробу в емкостной датчик, закрыть крышку, выбрать тип зерновой культуры и дождаться результата на экране. Тестирование подтвердило эффективность прибора. В будущем разработчик планирует усовершенствовать аппаратную часть и программное обеспечение для сбора статистики по зерновым культурам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы.

Фото из архивов редакции Infopro54, автор — Ростислав Нетисов

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики : Технологии

Регионы : Новосибирск

Теги : ученый новая разработка зерно

675
0
0
Предыдущая статья
Фигура в скафандре установлена ко Дню космонавтики в Новосибирске
Следующая статья
Новосибирские приставы закрыли незаконный пункт приема металла

Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне, как оказалось, не испытывают значительных опасений перед новыми технологиями, даже если понимание их работы остается поверхностным. Исследование*, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что подавляющее большинство (около 70%) респондентов готовы доверить бытовые хлопоты человекоподобным роботам и даже допускают возможность совместного проживания. В основе функционирования интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Ежедневно россияне генерируют огромные объемы информации о себе, активно используя интернет, финансовые сервисы и различные цифровые платформы. Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким: лишь каждый пятый опрошенный имеет четкое представление о больших данных, несмотря на их растущее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Лишь 20% россиян могут четко объяснить, что такое большие данные. Примерно половина участников опроса (48%) слышала этот термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов признаются, что совсем не знают, о чем идет речь. Парадоксально, но несмотря на низкую осведомленность, россияне активно погружены в цифровую среду. 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, формируя таким образом свои «цифровые профили». Особенно активны жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей таких сервисов достигает 72%. Еще 24% россиян используют их 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю или реже.
Также 62% опрошенных ежедневно используют банковские карты или мобильные приложения, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — раз в неделю. Стоит отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант «никогда». Сервисом «Госуслуги» регулярно (не реже раза в месяц) пользуются 54% опрошенных.

Читать полностью

Эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу

Нейросети окончательно покинули страницы научно-фантастических журналов и превратились в такой же рабочий инструмент, как текстовый редактор или электронная таблица. Но как именно люди их используют? Новосибирская компания ООО «ИТ Сфера» в начале 2026 года провела масштабный опрос, охвативший более 2000 респондентов из разных сфер. Как констатировал директор компании Александр Митяев, проанализировав полученные данные, «мы вступили в фазу прагматичной, но скептической интеграции ИИ».

О ключевых трендах, которые выявил опрос, эксперты-руководители компаний рассказали Infopro54.

Читать полностью

В Новосибирске разработали устройство для реабилитации после инсульта

Автор: Мария Гарифуллина

В Сибирском научно-исследовательском и испытательном центре медицинской техники разработали систему для реабилитации пациентов в послеинсультный период. Устройство воздействует на механорецепторы и ноцицепторы, расположенные на пальцах рук и ног, с помощью слабых электрических импульсов и вибрации.

В основе используемого подхода — комбинация электрических и вибротактильных сигналов, частота которых приближена к естественным ритмам мозга. Infopro54 ознакомился с патентной документацией на изобретение.

Читать полностью

В «Кампусе Академпарка» начинается масштабное строительство

Автор: Юлия Данилова

В этом году строительство зданий начнется на всей площадке «Кампуса Академпарка». Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» (оператор площадки) Дмитрий Верховод. В прошлом году на площадке был запущен первый производственный объект, который построила компания ООО «Шпиндель Сервис». В 2026 году уже сдан объект компании ООО «Техноресурс» — цех для выпуска композитных изделий.

— В этом году мы выйдем на строительство практически по всей площадке. В общей сложности там будет 10 зданий. Этот год будет решающим. Компании заканчивают проектирование, оформляют разрешение на строительство и в этот строительный сезон вся площадка начнёт активно застраиваться, — пояснил Дмитрий Верховод.

Читать полностью

Мессенджер MAX сегодня сбоит по всей России

Автор: Юлия Данилова

Судя данным портала Сбой.рф, количество жалоб на сбои в работе мессенджера MAX начало расти в 9 часов по Москве. Пик пришелся на 9.45 утра — 364 жалобы. К 10.45 количество сообщений сократилось, но потом вновь появились небольшие всплески. На момент написания статьи за сутки на сервис поступило 1559 жалоб. Для сравнения, днем ранее — 401.

Больше всего сообщения пришло из Москвы — 39%. Новосибирская область на 6 месте — 4%. Ранее регион поднимался на 4 место (6% жалоб).

Читать полностью

Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Работать в сфере информационных технологий (ИТ) — мечта многих, однако поступить учиться на направления, связанные с информационными технологиями, удается далеко не всем. Как войти в ИТ без профильного образования — и даже получать неплохую зарплату — рассказал Infopro54 доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета Александр Классов. По его словам, с этим вопросом к педагогам вуза часто обращаются ученики новосибирских школ, которые приезжают в НГПУ на занятия.

В ИТ без знания программирования можно работать тестировщиком программного обеспечения (в случае, если требуется «ручное» тестирование продукта).

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Общество

Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Общество

Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Общество

Новосибирские приставы закрыли незаконный пункт приема металла

Технологии

Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна

Город Общество

Фигура в скафандре установлена ко Дню космонавтики в Новосибирске

Общество Отставки и назначения

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Власть

«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Бизнес Власть

Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Общество

Рестораны, кофейни и кондитерские Новосибирска показали свои пасхальные блюда

Бизнес Общество

Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

Общество

В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

Бизнес

Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Бизнес

Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

Общество

Новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху

Авто Бизнес Мировые и федеральные новости

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Власть

В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

Бизнес

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности