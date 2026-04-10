Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна

Студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Егор Чикулаев создал портативный влагомер для измерения влажности зерна. Устройство работает на основе диэлькометрического метода, который определяет содержание влаги по изменению диэлектрической проницаемости материала.

Отличительная черта новосибирской разработки — высокая точность: прибор обеспечивает абсолютную погрешность измерения не более ±0,5%, а типичное значение составляет ±0,25%. Добиться таких показателей удалось за счет продуманной конструкции емкостного датчика и оптимальных схемотехнических решений.

По словам создателя, усовершенствованная версия системы включает эталонный и рабочий генераторы. Начальная частота генератора практически не зависит от перемещений прибора в пространстве и слабо реагирует на внешние электромагнитные помехи благодаря экранированию и механизму электронной подстройки частоты для калибровки перед каждым измерением. Управление всеми процессами и хранение калибровочных значений обеспечивает микроконтроллер.

Аналоговая часть устройства выполнена преимущественно на отечественных электронных компонентах. Питание аналоговой и цифровой систем обеспечивает гальванический элемент напряжением 9 В типа 6LR61. Специально разработанное программное обеспечение позволяет быстро обрабатывать данные.

— Частота работы системы составляет 20 МГц и была выбрана экспериментальным путем как оптимальное значение между достаточным уровнем разрешающей способности устройства и рабочим диапазоном для выбранной схемотехники. Это решение позволяет измерять влажность с точностью до десятых долей процента, — рассказал Егор Чикулаев.

Для работы с устройством не нужны специальные лабораторные условия или особые навыки: достаточно включить прибор, поместить пробу в емкостной датчик, закрыть крышку, выбрать тип зерновой культуры и дождаться результата на экране. Тестирование подтвердило эффективность прибора. В будущем разработчик планирует усовершенствовать аппаратную часть и программное обеспечение для сбора статистики по зерновым культурам.

