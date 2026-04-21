Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ-НЭТИ) создали программное обеспечение для выявления и отслеживания быстродвижущихся элементов в видеопотоке. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения, нейросетевых моделях и алгоритмах мультиобъектного трекинга.

Программа предназначена для решения задач, требующих стабильной аналитики в сложных условиях съемки, таких как высокая скорость перемещения объектов, нечеткое изображение на кадрах и частичное перекрытие картинки. По словам Егора Антонянца, ассистента кафедры автоматизированных систем управления факультета автоматики и вычислительной техники, система способна обрабатывать видео в реальном времени и формировать траектории движения объектов, сохраняя их идентификаторы между кадрами.

— Ключевой особенностью системы является способность работать в сценариях, где классические детекторы часто дают пропуски из-за размытия в движении. Мы дообучили модель на специализированных данных и дополнили ее модулем трекинга, чтобы компенсировать кратковременные потери детекций, — рассказал Егор Антонянц.

Процесс обработки данных состоит из нескольких ключевых этапов. Сначала нейросеть идентифицирует объекты на каждом кадре. Затем трекер устанавливает соответствие между обнаруженными объектами в разных кадрах, что позволяет поддерживать непрерывность траекторий их движения. В завершение система визуализации представляет результаты в удобной для анализа форме. Такой метод позволяет не только фиксировать факт обнаружения объектов, но и анализировать их перемещение во времени.

— В отличие от базовых решений, ориентированных на относительно статичные сцены, новый инструмент адаптирован к высокоскоростным видео и показывает более стабильную работу на сложных фрагментах. Это делает систему полезной для прикладных задач видеонаблюдения, транспортной аналитики, промышленного мониторинга и исследовательских проектов, — рассказывает главный разработчик проекта, студент 4-го курса бакалавриата Денис Савочка.

В будущем систему можно будет расширить, добавив поддержку новых классов объектов, улучшить её способность обобщать информацию на различных видеодоменах и интегрировать в существующие системы видеонаблюдения и аналитики.

Напомним, по итогам 2025 года к комплексу «Безопасный город» подключено 5000 камер. Новые камеры устанавливаются на дорогах, в торговых центрах, во дворах и т.д.

