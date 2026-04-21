Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

Система может обрабатывать видео в реальном времени, отслеживая движение объектов и сохраняя их идентификаторы между кадрами

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ-НЭТИ) создали программное обеспечение для выявления и отслеживания быстродвижущихся элементов в видеопотоке. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения, нейросетевых моделях и алгоритмах мультиобъектного трекинга.

Программа предназначена для решения задач, требующих стабильной аналитики в сложных условиях съемки, таких как высокая скорость перемещения объектов, нечеткое изображение на кадрах и частичное перекрытие картинки. По словам Егора Антонянца, ассистента кафедры автоматизированных систем управления факультета автоматики и вычислительной техники, система способна обрабатывать видео в реальном времени и формировать траектории движения объектов, сохраняя их идентификаторы между кадрами.

— Ключевой особенностью системы является способность работать в сценариях, где классические детекторы часто дают пропуски из-за размытия в движении. Мы дообучили модель на специализированных данных и дополнили ее модулем трекинга, чтобы компенсировать кратковременные потери детекций, — рассказал Егор Антонянц.

Процесс обработки данных состоит из нескольких ключевых этапов. Сначала нейросеть идентифицирует объекты на каждом кадре. Затем трекер устанавливает соответствие между обнаруженными объектами в разных кадрах, что позволяет поддерживать непрерывность траекторий их движения. В завершение система визуализации представляет результаты в удобной для анализа форме. Такой метод позволяет не только фиксировать факт обнаружения объектов, но и анализировать их перемещение во времени.

— В отличие от базовых решений, ориентированных на относительно статичные сцены, новый инструмент адаптирован к высокоскоростным видео и показывает более стабильную работу на сложных фрагментах. Это делает систему полезной для прикладных задач видеонаблюдения, транспортной аналитики, промышленного мониторинга и исследовательских проектов, — рассказывает главный разработчик проекта, студент 4-го курса бакалавриата Денис Савочка.

В будущем систему можно будет расширить, добавив поддержку новых классов объектов, улучшить её способность обобщать информацию на различных видеодоменах и интегрировать в существующие системы видеонаблюдения и аналитики.

Напомним, по итогам 2025 года к комплексу «Безопасный город» подключено 5000 камер. Новые камеры устанавливаются на дорогах, в торговых центрах, во дворах и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна.

Источник фото: нейросеть Алиса

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

На профильной смене новосибирских школьников будут обучать управлению дронами

Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Автор: Юлия Данилова

Команда PetKa, сервиса «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев в городах, совместно с Pet911 — всероссийской системой защиты животных — проанализировали, какие питомцы чаще всего терялись в Новосибирской области в 2025 году.

— Статистика потерь — это живой срез того, как меняется культура содержания животных в России. Радует, что с каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных неуклонно растёт. И всё же лучшая защита от потери закладывается ещё до того, как питомец появился в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь, — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Мир вокруг меняется с каждым днем все быстрее. То, что еще вчера казалось фантастикой — голосовые помощники на улицах, дополненная реальность в путеводителях, интерактивные экраны, отвечающие на вопросы, — сегодня стало привычной нормой для жителей мегаполисов по всему миру. Крупные города один за другим внедряют цифровые решения в туристическую, культурную и образовательную сферы. Лондон, Дубай, Шанхай, а в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и даже некоторые региональные центры уже активно используют «умные» стенды, виртуальных гидов и системы на базе искусственного интеллекта для привлечения посетителей и повышения качества услуг.

Например, Китай активно внедряет трехмерных помощников в виде анимации — это заметный шаг вперед в области цифрового взаимодействия. Однако даже Китай пока не сделал своих исторических личностей в формате «живых» диалоговых портретов. В России же такие решения уже существуют и успешно работают: отечественная технология позволяет говорить с Пушкиным, Менделеевым, Королевым и другими выдающимися соотечественниками как с живыми собеседниками. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев.

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Автор: Артем Рязанов

Бизнесмены из Новосибирска достигли значительных успехов в области передачи данных через электрические сети, установив новый мировой рекорд по дальности сигнала с использованием обычной розетки. Инновационная технология обеспечивает передачу информации на расстояние до 600 метров, что в три раза превышает возможности зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Голубицкий, представляющий комитет по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и возглавляющий ООО «Арти-Электроникс». Презентация разработки состоялась на форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия».

— Способы и методы обработки сигнала позволили передавать информацию по кабелю СИП 4*16, примерно, на 550-570 метров («точка-точка»), при мировом показателе на данном типе кабеля не более 200-250 метров, — сообщил Сергей Голубицкий.

Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна

Автор: Артем Рязанов

Студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Егор Чикулаев создал портативный влагомер для измерения влажности зерна. Устройство работает на основе диэлькометрического метода, который определяет содержание влаги по изменению диэлектрической проницаемости материала.

Отличительная черта новосибирской разработки — высокая точность: прибор обеспечивает абсолютную погрешность измерения не более ±0,5%, а типичное значение составляет ±0,25%. Добиться таких показателей удалось за счет продуманной конструкции емкостного датчика и оптимальных схемотехнических решений.

Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне, как оказалось, не испытывают значительных опасений перед новыми технологиями, даже если понимание их работы остается поверхностным. Исследование*, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что подавляющее большинство (около 70%) респондентов готовы доверить бытовые хлопоты человекоподобным роботам и даже допускают возможность совместного проживания. В основе функционирования интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Ежедневно россияне генерируют огромные объемы информации о себе, активно используя интернет, финансовые сервисы и различные цифровые платформы. Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким: лишь каждый пятый опрошенный имеет четкое представление о больших данных, несмотря на их растущее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Лишь 20% россиян могут четко объяснить, что такое большие данные. Примерно половина участников опроса (48%) слышала этот термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов признаются, что совсем не знают, о чем идет речь. Парадоксально, но несмотря на низкую осведомленность, россияне активно погружены в цифровую среду. 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, формируя таким образом свои «цифровые профили». Особенно активны жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей таких сервисов достигает 72%. Еще 24% россиян используют их 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю или реже.
Также 62% опрошенных ежедневно используют банковские карты или мобильные приложения, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — раз в неделю. Стоит отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант «никогда». Сервисом «Госуслуги» регулярно (не реже раза в месяц) пользуются 54% опрошенных.

Эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу

Нейросети окончательно покинули страницы научно-фантастических журналов и превратились в такой же рабочий инструмент, как текстовый редактор или электронная таблица. Но как именно люди их используют? Новосибирская компания ООО «ИТ Сфера» в начале 2026 года провела масштабный опрос, охвативший более 2000 респондентов из разных сфер. Как констатировал директор компании Александр Митяев, проанализировав полученные данные, «мы вступили в фазу прагматичной, но скептической интеграции ИИ».

О ключевых трендах, которые выявил опрос, эксперты-руководители компаний рассказали Infopro54.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Технологии

Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

