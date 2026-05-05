Двух ученых-физиков приговорили за госизмену в Новосибирске

В Новосибирске вынесен приговор двум ученым, занимающимся исследованиями в области гиперзвука — Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Их признали виновными в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1,5 года. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. До того как приговор вступит в законную силу, ученые будут находиться под домашним арестом. Представители защиты не стали давать комментариев по поводу решения суда.

Напомним, Валерий Звягинцев, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН), был задержан в Новосибирске в апреле 2023 года. Он основал лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей». Позже стало известно о задержании его коллеги и соавтора Владислава Галкина из Томска. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Причиной возбуждения дела, по предварительным данным, стала публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. В октябре 2024 года начался суд над учеными.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года Московский городской суд вынес приговор бывшему директору ИТПМ Александру Шиплюку, приговорив его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении государственной измены, которая заключалась в передаче конфиденциальной информации представителям иностранных государств.

В Санкт-Петербурге бывшего главного научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Приговор был вынесен в мае 2024 года.

Весной 2023 года сотрудники ИТПМ обратились с открытым письмом, выразив обеспокоенность уголовным преследованием своих коллег. Они призвали сохранить российскую аэродинамическую науку от кризиса.

