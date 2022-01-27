Новосибирские ученые испытали новую тест-систему на выявление омикрона

Межведомственный научный коллектив под руководством академика Валентина Викторовича Власова на базе разработки ООО «Современные лабораторные технологии» (компании-резидента Биотехнопарка Кольцово) создал тест-систему мониторинга омикрон-варианта вируса SARS-CoV-2. В основу положена уже зарегистрированная ранее диагностическая система ООО «СЛТ», зарекомендовавшая себя в лабораторной практике. К ней добавлен канал детекции для выявления пяти мутаций, специфичных для этого конкретного штамма, посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, совмещенной с обратной транскрипцией, пишет наука в Сибири.

Распределение по времени всех собранных 187 ковид-положительных клинических образцов выглядело следующим образом. Из всего массива проб 66 пришлось на период с 1 по 30 декабря 2021 года, 20 — на отрезок с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года и 101 образец получен между 11 и 22 января. Омикрон-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, обнаружен в 20 % (4 из 20) образцов второй группы и достиг 88 % встречаемости менее чем за две недели января 2022 года.

Заведующий лабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Максим Леонидович Филипенко отметил, что полученные данные согласуются с картиной распространения омикрона в Южно-Африканской Республике, где этот штамм был впервые выявлен.

— Высокая скорость распространения омикрон-варианта SARS-CoV-2 и вытеснения им дельта-варианта в ЮАР воспроизвелась в ограниченной выборке на территории Новосибирской области, — констатировал ученый. — Возможной причиной ускоренного распространения омикрона на территории региона могли стать продолжительные новогодние каникулы, способствовавшие активному перемещению и контактам населения.

—На сегодняшний день наши коллаборанты из ВМА им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург) и департамента здравоохранения Москвы, куда были отправлены на апробацию наши наборы, уже подтверждают, что частота встречаемости омикрон-варианта на подконтрольных им территориях приближается к 100 %, — добавил Евгений Печковский.

По его словам, менее чем, что подтверждают ранее опубликованные данные о его исключительной контагиозности.

Напомним, на оперативном заседании в правительстве Новосибирской области 24 января глава управления Роспотребнадзора отмечал, что в официально в регионе штамм омикрона еще не регистрировался.