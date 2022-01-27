Бизнес на праздниках. Мы — дизайнеры эмоций!

— Карен, пользуясь нашей дружбой, буду задавать вопросы «разной степени удобности». Согласен?
— Да легко! Я самому себе постоянно неудобные вопросы задаю. Помнишь пословицу про лес и волков? Поэтому спрашивай. Поехали!
— Твоя «Битва басов и теноров» (концерт-состязание шести солистов НОВАТа) — очень звучный финальный аккорд 2021-го, по концентрации имен и яркости — точно один из «гвоздей». Если рассматривать агентство SNEBES как «коллективный разум», то какое у «Битвы» место в самоощущении?
— Про коллективный разум занятная формулировка. Мы некоторые темы и аспекты действительно обдумываем собирательно. А у «Битвы» роль такая: это не апофеоз, это, скажем так, демо-формат наших возможностей, нашей творческой философии. Потому что люди, когда слышат слово «ивент», чаще всего представляют набор «свадьба-корпоратив-конференция». То есть что-то такое не очень интересное широким массам, но «капсульное». А мы «Битвой басов и теноров» показали: событие должно быть масштабным. С эхом. На то оно и событие. Получилось и эхо, и масштаб. Потому что мы отважились заложить в проект «пружину», «петарду». То есть на замену обычной чинности классического концерта ввели реальную состязательность, батл-фактор — деление на команды под руководством капитанов, шумомер для фиксации уровня оваций, приз. Сейчас обществу не хватает эмоций и состязательный драйв — это тоже эмоциональный витамин.
— Вроде таблетки от пандемической депрессии?
— Точнее, от социопатии. Пандемия — это такое принуждение к социопатии. Но народу уже надоело. У многих ощущение, что нужно дождаться финала пандемии — и все будет как прежде…
— Ты это таким тоном сказал, будто намекаешь, что они зря ждут…
— Не зря, конечно. Но совсем как прежде не будет. Будет как-то по-другому. Примерно как «синдром 1939-го», описанный социопсихологами по итогам Второй мировой. В 1943-м европейцы сидели в бомбоубежищах и грезили: «Вот скоро все кончится, и все снова будет как в 39-м». Но как в 1939-м не будет. Будет как в 1945-м. То же самое и с пандемией. Дубля 2018-го не будет. Будет 2023-й, потом 2024-й. И они не будут вторым 2018-м. Они будут собой. Мир теперь другой. Люди привыкают к новым социальным парадигмам. Нам нужно было убедить людей в двух смежных истинах: позитивные события сейчас нужны, и мы — лучшие интерпретаторы этих событий. У нас мало агентств, которые одновременно и ивентами, и концертами занимаются. Но это достаточно родственные понятия, которые можно совмещать. Разумеется, при наличии вкуса и навыка. Это не пафос, просто дело объективно в профессионализме. Наш ресурс — это, можно сказать, весь профессиональный арт-мир Новосибирска, да и России как таковой (не побоюсь такого масштабирования). Все дружбы, все контакты, весь партнерский опыт, который в этом мире нажит. Тут, к слову, в теме о нашем коллективном разуме нужно мое соло. Создание агентства SNEBES — это моя личная инициатива. Так сказать, акт бизнес-суверенитета. Меня к этому проекту привела логика биографии и логика моего характера. Захотелось иметь что-то полновесно свое. Я во многих проектах работал замом. Но захотелось, так сказать, сюжета «был зам, стал сам». Время для самостоятельного проекта, конечно, не самое лучшее. Но удачных времен по большому счету никогда не бывает.
— У тебя очень насыщенный скилл-лист — консерватория, несколько авторитетных театров, разнообразный опыт топ-менеджмента, даже грамота от президента РФ. Какое значения для «событийщика» имеет плотность опыта и уровень профессиональных регалий? Многие убеждены, что в этой сфере успех достигается на кураже…
— Это такая цеховая иллюзия, зачем-то подогреваемый самообман, сбивающий с толку новичков. Ведь в событийную сферу очень многие приходят или из дилетантских кругов, или из условно профессиональных. Например, из «свадебников». Это довольно низкий старт-скилл. За плечами у людей либо чисто любительский опыт тамады, либо какой-либо провинциальный техникум культуры, так называемый «кулек». Мы же начали с высоких компетенций.
— То есть с просьбой о свадьбах и юбилеях не обращаться?
— Отнюдь. Свадьбы, «корпораты», юбилеи чего и кого угодно — не игнорируем, никого снобизма! Мы их просто делаем фирменно, как полновесные арт-проекты. Не по принципу «включим Верку Сердючку из динамиков, и все получится», а как штучный, авторский товар. Нам не близка линейная схема наших «событийщиков» — гости пришли, обменялись тостами, послушали артистов и разошлись. Каждому событию мы стараемся дать концептуальную канву. Причем штучную, а не тиражную. Без копипастов. К слову, сейчас очень вырос ассортимент событий, их предметный ряд. Каждый факт своей жизни люди теперь стремятся конвертировать в ивент. Даже выписку из роддома можно делать событием. Да даже те же гендер-пати, например. Это такой довольно новый праздник из разряда «многогранные радости родительского ожидания». Гендер-пати — узнавание пола будущего ребенка. И на этой интриге итога УЗИ весь сюжет и вся эстетика как раз и строятся. Каждый факт бытия люди теперь стремятся сделать общественно зримым и запоминаемым. Правда очень многие уходят в самоорганизацию. Мол, мы посмотрим в Ютубе, как у других, и сделаем. Но с наибольшей вероятностью получится самоделка. Ибо Ютуб — довольно лукавый учебник. И, к тому же, умение «сочинять» канву и эстетику праздника — это отдельный, самодостаточный навык. А уж если креативный дар, подтвержденный реальными успехами есть, то все получится. Ибо событий, неподвластных креативу, не бывает.
— И похороны тоже?
— Да, и похороны. Это ведь тоже событие. Просто с жестким сроком на подготовку. Ну, виновник торжества ждать не может в этом случае. Там понятие dead line очень конкретное. Пардон за невольный черный юмор.
— Насколько пригодился личный сценический опыт?
— Осмелюсь сказать, что его значение «неизмеримо громадно» (Смеется. — Ред.). Я в Новосибирске живу восемнадцать лет и был тут, наверное, как артист, на пяти сотнях корпоративных мероприятиях. Запомнил из них два-три. Торжество можно считать верно сделанным, если оно запомнилось. Если позитивные эмоции, на нем полученные, осели в памяти. Результативность — это не только кэшфлоу с события, но еще и его запоминаемость. Благодаря опыту «с той стороны» я интуитивно знаю и пустые, и результативные ходы. Например, маскарад как форма корпоратива — это мимо тазика! Принуждать сотрудников к маскарадному корпоративу — путь к мощному антиэффекту. Маски — убийственно нерезультативно. Ну не заходят они у нас! Все эпикфэйлы с маскарадами — наглядный пример того, как схематично руководители порой относятся к праздникам. Дескать, обозначим в приглашении дресс-код, раздадим маски, все само закрутится. Но ничего не «закручивается»! Человек сует эту маску в карман или поднимает на лоб и остается просто зрителем. Сидят мужчины в одинаковых костюмах, вынуждено купленных, на все три пуговицы застегнутых, злятся на галстуки, туго завязанные женами, сидят эти жены в «вечерке». Женщинам досадно на своих спутников, мужчинам — на то, что им надо «ликовать и веселиться», а они не знают, как это делать. И вместо ощущения праздника в воздухе зудит такое тяжелое электричество всеобщего дискомфорта. Ощущение это мне знакомо по множеству корпоративов. Отчасти это, конечно, обусловлено и тем, что народ у нас чопорный, люди очень-очень серьезно к себе относятся и не готовы быстро «расковаться». Но по большей части дело в концептуальной сырости — в этом самом «оно как-нибудь само заискрится, это же праздник».
— Не боишься коллегиальной зависти?
— Ха, артиста завистью не напугаешь. Это наш базовый навык — ее не бояться. Артист со страхом коллегиальной зависти — это как пожарный с пирофобией. Или представь Куклачева с аллергией на кошачью шерсть… Кроме того, а смысл-то нас ненавидеть за успех? Ведь мы всей артистической среде города даем еще одно поле для самореализации. Более того, мы даже к другим «событийщикам» дружелюбны. Мы не враждуем с другими ивент-агентствами. Ревность, вражда — признак слабости и внутренней уязвленности. Мы в своих силах уверены. Потому предлагаем не соперничество, а кооперацию, субподрядные отношения. Можем помочь с концептом события, можем, так сказать, «добавить звезду». Пользуясь нашими контактами, пониманием столичных рынков, мы можем привести звезду по себестоимости. Райдером, встречей — всем занимаемся мы.
— В «тучные годы» приглашение звезд кино и эстрады имело безотказный вжух-эффект. Дескать, корпоратив без знаменитости — и не корпоратив вовсе. А как «звездная магия» работает сейчас?
— Более тонко и прицельно. Привоз звезд — это актуально для запусков новых проектов, для гранд-опенингов. Кроме того, гастроли — именно как арт-событие, а не подсветка марочных имиджей — это одно из наших титульных направлений. Про перспективы в деталях говорить не буду, чтоб не сглазить. Скажу лишь, что есть планы привозить западных звезд первого эшелона.
— Концерт «Битва басов и теноров» впечатлил город не только концептом и эстетикой, но и зрительской массовостью. Даже соблюдаемая карантинная рассадка эту масштабность собой не скрадывала. Как это удалось?
— Много факторов. Наша активность во всех соцсетях, вес артистических брендов. Не боялись рассказывать про форматную небанальность действа — без всяких опасений, что идею кто-то перехватит. Как говорится, «ну украли, и чо теперь?». Магия плагиата несколько мифологизирована. Арт-идею мало механически повторить — ее еще нужно донести до публики, а публику — привести к месту феерии. Ибо без публики будет фэйл-феерия. Процесс интеграции концерта в событийный график города — это довольно нервно. Это уметь надо! У нас вообще небанальная система клиентопривлечения. Не флаеры с призывом «Закажи у нас, приведи друга», а очень основательно сделанные сертификаты. Красивые, с регистрационным номером. Ведь в каждом человеке есть в той или иной доле и визуалист, и кинестетик. И то, каков рекламный материал на вид и на ощупь, — очень весомый сигнал мозгу, в центр принятия решений. Если у тебя в руках листовка, хлипкий флаерок, то судьба его сомнительна. Или сразу выбросишь, или во внешнем кармане куртки затеряется. Рядом с ключами и проездным на метро. Изотрется там, изомнется — и тоже в итоге будет выброшен при ревизии карманов. А сертификат — штука серьезная. С перспективой попасть в кабинет, а не в урну. Причем этот сертификат можно еще и передавать, получая проценты.
— Сейчас будет вопрос в стиле первокурсниц журфака. Но без него в этой теме не обойтись. Итак, что важнее всего для успеха события?
— Половина успеха события — это его идея. В концерте «Битва басов и теноров», например, идея была. Та самая состязательность. И она была той самой пружиной, которая лихо вращала весь механизм. Во-вторых, нужно не бояться личной причастности к материалу. Я беру в каждый концепт то, что удивило бы меня самого. В-третьих, нужна технологическая дисциплина. Со стороны, издали можно подумать, что ивент-бизнес — это сплошь мир упоительных творческих экстазов. Сплошные экспромты, озарения. И единороги с пегасами порхают. А наяву это такое… паровозное депо, завод «Уралмаш». Где все технологично, все инженерно. И никаких, блин, единорогов! Это такой очень «чертежный» мир, мир проектирования. По большому счету мы как раз и занимаемся инженерным проектированием. Занимаемся дизайном эмоций!
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