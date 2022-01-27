Бизнес на праздниках. Мы — дизайнеры эмоций!

Событие должно быть масштабным

— Карен, пользуясь нашей дружбой, буду задавать вопросы «разной степени удобности». Согласен?

— Да легко! Я самому себе постоянно неудобные вопросы задаю. Помнишь пословицу про лес и волков? Поэтому спрашивай. Поехали!

— Твоя «Битва басов и теноров» (концерт-состязание шести солистов НОВАТа) — очень звучный финальный аккорд 2021-го, по концентрации имен и яркости — точно один из «гвоздей». Если рассматривать агентство SNEBES как «коллективный разум», то какое у «Битвы» место в самоощущении?

— Про коллективный разум занятная формулировка. Мы некоторые темы и аспекты действительно обдумываем собирательно. А у «Битвы» роль такая: это не апофеоз, это, скажем так, демо-формат наших возможностей, нашей творческой философии. Потому что люди, когда слышат слово «ивент», чаще всего представляют набор «свадьба-корпоратив-конференция». То есть что-то такое не очень интересное широким массам, но «капсульное». А мы «Битвой басов и теноров» показали: событие должно быть масштабным. С эхом. На то оно и событие. Получилось и эхо, и масштаб. Потому что мы отважились заложить в проект «пружину», «петарду». То есть на замену обычной чинности классического концерта ввели реальную состязательность, батл-фактор — деление на команды под руководством капитанов, шумомер для фиксации уровня оваций, приз. Сейчас обществу не хватает эмоций и состязательный драйв — это тоже эмоциональный витамин.

— Вроде таблетки от пандемической депрессии?

— Точнее, от социопатии. Пандемия — это такое принуждение к социопатии. Но народу уже надоело. У многих ощущение, что нужно дождаться финала пандемии — и все будет как прежде…

— Ты это таким тоном сказал, будто намекаешь, что они зря ждут…

— Не зря, конечно. Но совсем как прежде не будет. Будет как-то по-другому. Примерно как «синдром 1939-го», описанный социопсихологами по итогам Второй мировой. В 1943-м европейцы сидели в бомбоубежищах и грезили: «Вот скоро все кончится, и все снова будет как в 39-м». Но как в 1939-м не будет. Будет как в 1945-м. То же самое и с пандемией. Дубля 2018-го не будет. Будет 2023-й, потом 2024-й. И они не будут вторым 2018-м. Они будут собой. Мир теперь другой. Люди привыкают к новым социальным парадигмам. Нам нужно было убедить людей в двух смежных истинах: позитивные события сейчас нужны, и мы — лучшие интерпретаторы этих событий. У нас мало агентств, которые одновременно и ивентами, и концертами занимаются. Но это достаточно родственные понятия, которые можно совмещать. Разумеется, при наличии вкуса и навыка. Это не пафос, просто дело объективно в профессионализме. Наш ресурс — это, можно сказать, весь профессиональный арт-мир Новосибирска, да и России как таковой (не побоюсь такого масштабирования). Все дружбы, все контакты, весь партнерский опыт, который в этом мире нажит. Тут, к слову, в теме о нашем коллективном разуме нужно мое соло. Создание агентства SNEBES — это моя личная инициатива. Так сказать, акт бизнес-суверенитета. Меня к этому проекту привела логика биографии и логика моего характера. Захотелось иметь что-то полновесно свое. Я во многих проектах работал замом. Но захотелось, так сказать, сюжета «был зам, стал сам». Время для самостоятельного проекта, конечно, не самое лучшее. Но удачных времен по большому счету никогда не бывает.

Празднику нужен лоцман и штурман

— У тебя очень насыщенный скилл-лист — консерватория, несколько авторитетных театров, разнообразный опыт топ-менеджмента, даже грамота от президента РФ. Какое значения для «событийщика» имеет плотность опыта и уровень профессиональных регалий? Многие убеждены, что в этой сфере успех достигается на кураже…

— Это такая цеховая иллюзия, зачем-то подогреваемый самообман, сбивающий с толку новичков. Ведь в событийную сферу очень многие приходят или из дилетантских кругов, или из условно профессиональных. Например, из «свадебников». Это довольно низкий старт-скилл. За плечами у людей либо чисто любительский опыт тамады, либо какой-либо провинциальный техникум культуры, так называемый «кулек». Мы же начали с высоких компетенций.

— То есть с просьбой о свадьбах и юбилеях не обращаться?

— Отнюдь. Свадьбы, «корпораты», юбилеи чего и кого угодно — не игнорируем, никого снобизма! Мы их просто делаем фирменно, как полновесные арт-проекты. Не по принципу «включим Верку Сердючку из динамиков, и все получится», а как штучный, авторский товар. Нам не близка линейная схема наших «событийщиков» — гости пришли, обменялись тостами, послушали артистов и разошлись. Каждому событию мы стараемся дать концептуальную канву. Причем штучную, а не тиражную. Без копипастов. К слову, сейчас очень вырос ассортимент событий, их предметный ряд. Каждый факт своей жизни люди теперь стремятся конвертировать в ивент. Даже выписку из роддома можно делать событием. Да даже те же гендер-пати, например. Это такой довольно новый праздник из разряда «многогранные радости родительского ожидания». Гендер-пати — узнавание пола будущего ребенка. И на этой интриге итога УЗИ весь сюжет и вся эстетика как раз и строятся. Каждый факт бытия люди теперь стремятся сделать общественно зримым и запоминаемым. Правда очень многие уходят в самоорганизацию. Мол, мы посмотрим в Ютубе, как у других, и сделаем. Но с наибольшей вероятностью получится самоделка. Ибо Ютуб — довольно лукавый учебник. И, к тому же, умение «сочинять» канву и эстетику праздника — это отдельный, самодостаточный навык. А уж если креативный дар, подтвержденный реальными успехами есть, то все получится. Ибо событий, неподвластных креативу, не бывает.

— И похороны тоже?

— Да, и похороны. Это ведь тоже событие. Просто с жестким сроком на подготовку. Ну, виновник торжества ждать не может в этом случае. Там понятие dead line очень конкретное. Пардон за невольный черный юмор.

— Насколько пригодился личный сценический опыт?

— Осмелюсь сказать, что его значение «неизмеримо громадно» (Смеется. — Ред.). Я в Новосибирске живу восемнадцать лет и был тут, наверное, как артист, на пяти сотнях корпоративных мероприятиях. Запомнил из них два-три. Торжество можно считать верно сделанным, если оно запомнилось. Если позитивные эмоции, на нем полученные, осели в памяти. Результативность — это не только кэшфлоу с события, но еще и его запоминаемость. Благодаря опыту «с той стороны» я интуитивно знаю и пустые, и результативные ходы. Например, маскарад как форма корпоратива — это мимо тазика! Принуждать сотрудников к маскарадному корпоративу — путь к мощному антиэффекту. Маски — убийственно нерезультативно. Ну не заходят они у нас! Все эпикфэйлы с маскарадами — наглядный пример того, как схематично руководители порой относятся к праздникам. Дескать, обозначим в приглашении дресс-код, раздадим маски, все само закрутится. Но ничего не «закручивается»! Человек сует эту маску в карман или поднимает на лоб и остается просто зрителем. Сидят мужчины в одинаковых костюмах, вынуждено купленных, на все три пуговицы застегнутых, злятся на галстуки, туго завязанные женами, сидят эти жены в «вечерке». Женщинам досадно на своих спутников, мужчинам — на то, что им надо «ликовать и веселиться», а они не знают, как это делать. И вместо ощущения праздника в воздухе зудит такое тяжелое электричество всеобщего дискомфорта. Ощущение это мне знакомо по множеству корпоративов. Отчасти это, конечно, обусловлено и тем, что народ у нас чопорный, люди очень-очень серьезно к себе относятся и не готовы быстро «расковаться». Но по большей части дело в концептуальной сырости — в этом самом «оно как-нибудь само заискрится, это же праздник».

Лес, волки и пуганые ежи

— Не боишься коллегиальной зависти?

— Ха, артиста завистью не напугаешь. Это наш базовый навык — ее не бояться. Артист со страхом коллегиальной зависти — это как пожарный с пирофобией. Или представь Куклачева с аллергией на кошачью шерсть… Кроме того, а смысл-то нас ненавидеть за успех? Ведь мы всей артистической среде города даем еще одно поле для самореализации. Более того, мы даже к другим «событийщикам» дружелюбны. Мы не враждуем с другими ивент-агентствами. Ревность, вражда — признак слабости и внутренней уязвленности. Мы в своих силах уверены. Потому предлагаем не соперничество, а кооперацию, субподрядные отношения. Можем помочь с концептом события, можем, так сказать, «добавить звезду». Пользуясь нашими контактами, пониманием столичных рынков, мы можем привести звезду по себестоимости. Райдером, встречей — всем занимаемся мы.

— В «тучные годы» приглашение звезд кино и эстрады имело безотказный вжух-эффект. Дескать, корпоратив без знаменитости — и не корпоратив вовсе. А как «звездная магия» работает сейчас?

— Более тонко и прицельно. Привоз звезд — это актуально для запусков новых проектов, для гранд-опенингов. Кроме того, гастроли — именно как арт-событие, а не подсветка марочных имиджей — это одно из наших титульных направлений. Про перспективы в деталях говорить не буду, чтоб не сглазить. Скажу лишь, что есть планы привозить западных звезд первого эшелона.

Чертеж для праздника

— Концерт «Битва басов и теноров» впечатлил город не только концептом и эстетикой, но и зрительской массовостью. Даже соблюдаемая карантинная рассадка эту масштабность собой не скрадывала. Как это удалось?

— Много факторов. Наша активность во всех соцсетях, вес артистических брендов. Не боялись рассказывать про форматную небанальность действа — без всяких опасений, что идею кто-то перехватит. Как говорится, «ну украли, и чо теперь?». Магия плагиата несколько мифологизирована. Арт-идею мало механически повторить — ее еще нужно донести до публики, а публику — привести к месту феерии. Ибо без публики будет фэйл-феерия. Процесс интеграции концерта в событийный график города — это довольно нервно. Это уметь надо! У нас вообще небанальная система клиентопривлечения. Не флаеры с призывом «Закажи у нас, приведи друга», а очень основательно сделанные сертификаты. Красивые, с регистрационным номером. Ведь в каждом человеке есть в той или иной доле и визуалист, и кинестетик. И то, каков рекламный материал на вид и на ощупь, — очень весомый сигнал мозгу, в центр принятия решений. Если у тебя в руках листовка, хлипкий флаерок, то судьба его сомнительна. Или сразу выбросишь, или во внешнем кармане куртки затеряется. Рядом с ключами и проездным на метро. Изотрется там, изомнется — и тоже в итоге будет выброшен при ревизии карманов. А сертификат — штука серьезная. С перспективой попасть в кабинет, а не в урну. Причем этот сертификат можно еще и передавать, получая проценты.

— Сейчас будет вопрос в стиле первокурсниц журфака. Но без него в этой теме не обойтись. Итак, что важнее всего для успеха события?

— Половина успеха события — это его идея. В концерте «Битва басов и теноров», например, идея была. Та самая состязательность. И она была той самой пружиной, которая лихо вращала весь механизм. Во-вторых, нужно не бояться личной причастности к материалу. Я беру в каждый концепт то, что удивило бы меня самого. В-третьих, нужна технологическая дисциплина. Со стороны, издали можно подумать, что ивент-бизнес — это сплошь мир упоительных творческих экстазов. Сплошные экспромты, озарения. И единороги с пегасами порхают. А наяву это такое… паровозное депо, завод «Уралмаш». Где все технологично, все инженерно. И никаких, блин, единорогов! Это такой очень «чертежный» мир, мир проектирования. По большому счету мы как раз и занимаемся инженерным проектированием. Занимаемся дизайном эмоций!