Новосибирский бизнесмен задолжал работникам более 72 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «РАТЭК», по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных выплат работникам организации, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2018 году руководитель транспортной организации не выплатил 1741 работнику заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты (премии, пособия, компенсации за неиспользованный отпуск) на сумму свыше 72 млн рублей.

— При этом на счетах организации имелись достаточные денежные средства для погашения задолженности, однако расходовались они на иные цели (оплата услуг, расчеты с контрагентами, погашение кредитов и др.), — уточнили в СК.

Кроме того, с 2013 года по август 2018 года обвиняемый получил из кассы организации в подотчет более 68 млн рублей, которые расходовал не на нужды компании, а также продал своему знакомому часть принадлежащего обществу недвижимого имущества по заниженной цене.

В Следственном комитете рассказали, что с целью обеспечения возмещения причиненного преступлением вреда на имущество обвиняемого (земельные участки, квартиры, коммерческую недвижимость) наложен арест на общую сумму 78 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 1400 потерпевших, проживающих в 65 субъектах РФ.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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