Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Годовой объем отправки зарубежным покупателям эксперты оценивают в 5,2 млн тонн

С июля 2025 по март 2026 года сибирский регион экспортировал 4,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений (+67% к аналогичному периоду прошлого года — 2,8 млн тонн), отметили в аналитическом центре «Русагротранс» в рамках международной конференции «ЗерноЛогистика 2026». Это самый высокий показатель прироста из всех округов России.

Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (июль-июнь) оценивается в 5,2 млн тонн зерна (плюс 1,8 млн тонн к 2024/25), уточнили в компании.

Напомним, по данным Минсельхоза Новосибирской области, за 2025 год из региона было экспортировано более 2,6 миллионов тонн сельхозпродукции. Основные экспортные позиции: зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится около 60% всего экспорта. В денежном выражении прирост составил 26,6%, а в натуральном – 18,6%.  Физический объем поставок увеличился на 408,2 тысяч тонн.

При этом на середину апреля 2026 года в Новосибирской области было не продано порядка 400 тысяч тонн зерна. Аграрии говорят о невыгодных закупочных ценах и не исключают снижения посевных площадей в этом году.

Часть сельхозпроизводителей планируют выращивать больше масличных.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд. Ранее ниже 15% ставка находилась в ноябре 2025 года.

— Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, — заявили в ЦБ.

До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году программа субсидированных рейсов в Республику Алтай охватывала 10 городов. В 2026 она расширена до 14. В расписание на летний сезон уже добавились Иркутск, Оренбург, Сургут и Чита. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова.

— Расширение географии авиаперевозок свидетельствует о том, что интерес к региону со стороны гостей, и туристического бизнеса растёт. Мы находимся в постоянном диалоге с авиакомпанией, с Минтрансом и работаем над расширением направлений, — добавила она.

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Автор: Юлия Данилова

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Автор: Юлия Данилова

Неприятный сюрприз начали получать новосибирские компании, занимающиеся экспортно-импортными сделками. Редакция Infopro54 пообщалась с несколькими предпринимателями, которым прилетели «письма счастья» после прохождения таможни. Все соглашаются обсуждать этот вопрос только анонимно.

— Мы вывозили груз в Казахстан, и в документах не был указан вес упаковки. В итоге на таможне нам сразу вручили предписание о том, что у нас не оплачен экосбор, а также штраф в 500 тысяч рублей на юрлицо, — рассказала Светлана.

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области информирует: с 24 апреля на участке дороги «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым (границы района) введено временное ограничение на проезд.

Это связано с тем, что талые воды образовали значительные заторы за поселком Залесным. На отрезке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов. В связи с этим движение между Чулымом и Ордынкой в данный момент невозможно.

Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Автор: Юлия Данилова

Одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Ранее такое тоже было, но в 2026 стало именно трендом. Людям не хватает тех денег, которые им платит основной работодатель. Их «съедает» инфляция, компании больше не могут индексировать зарплаты, а кто-то их начинает снижать, чтобы оптимизировать расходы на ФОТ. Люди начинают искать более выгодные предложения, но не находят их и поэтому ищут вторую работу, — пояснила собеседница редакции.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

