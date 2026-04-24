Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

С июля 2025 по март 2026 года сибирский регион экспортировал 4,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений (+67% к аналогичному периоду прошлого года — 2,8 млн тонн), отметили в аналитическом центре «Русагротранс» в рамках международной конференции «ЗерноЛогистика 2026». Это самый высокий показатель прироста из всех округов России.

Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (июль-июнь) оценивается в 5,2 млн тонн зерна (плюс 1,8 млн тонн к 2024/25), уточнили в компании.

Напомним, по данным Минсельхоза Новосибирской области, за 2025 год из региона было экспортировано более 2,6 миллионов тонн сельхозпродукции. Основные экспортные позиции: зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится около 60% всего экспорта. В денежном выражении прирост составил 26,6%, а в натуральном – 18,6%. Физический объем поставок увеличился на 408,2 тысяч тонн.

При этом на середину апреля 2026 года в Новосибирской области было не продано порядка 400 тысяч тонн зерна. Аграрии говорят о невыгодных закупочных ценах и не исключают снижения посевных площадей в этом году.

Часть сельхозпроизводителей планируют выращивать больше масличных.

