Специалисты АО «РЭС» обнаружили очередной «заряженный» счетчик

В приборе учета обнаружено постороннее модифицированное устройство, непредусмотренное производителем. Счетчик был изъят специалистами для проведения технической экспертизы в части определения вмешательства в его работу, наличия внутри прибора учета элементов и конструкций, влияющих на достоверность определения объема потребленной электрической энергии.

Техническая экспертиза, проводившаяся на заводе-изготовителе прибора учета, подтвердила несанкционированное вмешательство в его конструкцию. При этом эксперты отдельно подчеркнули, что принцип действия неизвестного электронного устройства основан на выдаче управляющих воздействий, приводящих к неверному вычислению значения потребленной электрической энергии.

По факту обнаружения «заряженного» прибора был составлен акт о безучетном потреблении 61,15 тыс. кВт*ч электрической энергии на сумму более 300 тысяч рублей. Видимо, недобросовестные предприниматели решили повысить прибыль за счет хищения электроэнергии вместо того, чтобы развивать бизнес законными способами. Теперь им не только придется возместить ущерб энергокомпании, но и грозит привлечение к ответственности за нарушение закона.

Этот эпизод – яркий пример того, что даже такие изощренные способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС». Подобные проверки будут и далее проводиться по всем группам и объектам потребителей, будь то производственное помещение или жилой дом. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности!

И в этой работе энергетики надеются на помощь неравнодушных граждан, осознающих, что «энерговоры» не только нарушают закон, но и угрожают безопасности своих соседей и бесперебойному электроснабжению региона в целом.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: