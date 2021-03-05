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Новосибирский «Ростелеком» начал новый сезон уроков по кибербезопасности

  • 05/03/2021, 11:13
В детско-юношеском центре «Планетарий» в Новосибирске 3 марта состоялся первый в этом году очный урок по кибербезопасности для учеников студии «Космического дизайна».

Новосибирский «Ростелеком» начал новый сезон уроков по кибербезопасностиЭто занятие открыло новый сезон обучающих курсов для школьников от «Ростелекома», на которых ребята знакомятся с правилами поведения в интернете и узнают базовые принципы сетевого этикета.

Волонтеры компании в этот раз подкрепили теорию практическим заданием. Ученики студии изготовили и нарисовали собственные книжки в технике pop-up: она позволяет создавать объемные конструкции, которые складываются в плоские фигуры.

— Сегодняшний урок стал особенным: мы наконец-то вернулись к очным занятиям, приостановленным во время пандемии. Очень рады снова вживую общаться с ребятами и отвечать на их вопросы. В этот раз нам даже удалось устроить мастер-класс по созданию книги. Думаю, что это интересная практика и прекрасный способ закрепить знания, — поделилась впечатлениями волонтер Новосибирского филиала «Ростелекома» Юлия Лобанова.

Ребята в конце занятия получили сувениры — карточки с правилами безопасности в сети, раскраски «Киберсветофор» и светящиеся браслеты. Сейчас дети готовят работы на творческий конкурс «Твори, выдумывай, пробуй!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Победители получат сертификаты на бесплатное использование образовательного сервиса «Ростелеком. Лицей» на 6 месяцев.

«Лицей» позволяет онлайн учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе представлены видеоуроки по предметам школьной программы, благодаря чему ученики могут повторить пропущенные занятия, разобраться со сложным домашним заданием, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

В рамках акции «1+1» с 6 по 8 марта второй месяц обучения идет в подарок при оформлении подписки на месяц. В подписку входит весь образовательный и развивающий контент с 1 по 11 класс, а также специальный курс профориентации для старшеклассников. После окончания акции можно будет продлить подписку на контент «Лицея» за 199 рублей в месяц. Подробнее об акции на сайте www.rt.ru/lc.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Ростелекома Планетарий онлайн-образование лицей


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