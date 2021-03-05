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Подборки топ-10 акций ВТБ Капитал Инвестиции значительно обогнали свои бенчмарки с начала года

  • 05/03/2021, 11:19
Подборки наиболее перспективных акций, которые готовит аналитическая команда ВТБ Капитал Инвестиции, по итогам января-февраля 2021 г. помогли клиентам значительно обогнать соответствующие бенчмарки по доходности.

Доходность подборки топ-10 акций США с начала 2021 года достигла 11,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 4,1%. Топ-10 глобальных акций (+9,1%) опередил индекс MSCI World ex-US (+3.8%). Подборка топ-10 акций РФ с начала года выросла на 5,35%, в то время как рост индекса МосБиржи составил 3,81%.

— Тактика следования торговым идеям от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции позволяет получать дополнительный доход и подходит как для начинающих инвесторов, так и для опытных участников рынка. Профессиональная поддержка и помощь являются залогом удачных инвестиций. Мы стремимся предоставлять своим клиентам обширный объем аналитики, заинтересованы в том, чтобы результат от инвестиций у них был положительным и инвестиционные продукты становились неотъемлемой частью сбережений все большего числа людей. Мы планируем и дальше увеличивать количество анализируемых компаний и генерируемых инвестиционных идей, но никогда не будем делать это за счет качества предоставляемой нами аналитики. Качественная аналитика – один из наших ключевых приоритетов, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО).

В топ-10 акций США аналитики ВТБ Капитал Инвестиции отбирают наиболее перспективные бумаги региона, используя методы фундаментального и количественного анализа. В топ-10 глобальных акций входят наиболее привлекательные бумаги крупнейших компаний за пределами США и России, в топ-10 акций РФ — ликвидные российские бумаги. Для поддержания оптимальной структуры ежемесячно проводится ребалансировка подборок. Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций. Топ-10 предоставляется клиентам ВТБ Капитал Инвестиции, подборки можно найти в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции, а также в одноименном официальном телеграм-канале: https://t.me/vtbmyinvestments.

Для начинающих инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции также активно развивают робота-советника в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Пользование сервисом бесплатно, доступно для инвесторов с портфелем от 50 тысяч рублей. Робот-советник помогает определиться с уровнем принятия риска и сформировать подходящий портфель. В 2020 году доходность инвестиций в рамках ультра-консервативной стратегии робота составила около +9,4% годовых, в рамках консервативной +13,8% годовых, сбалансированной +17,2% годовых, агрессивной +20,1% годовых, ультра агрессивной +24,9% годовых.

В текущий состав топ-10 акций США входят BioMarin Pharmaceutical Inc, Boston Scientific Corp, Comcast Corp, EQT Corp, Lumentum Holdings Inc, NRG Energy Inc, Southwest Airlines Co, Truist Financial Corp, Tyson Foods Inc и Tapestry Inc.

В текущий состав топ-10 глобальных акций входят DBS Group Holdings Ltd, Fresenius SE & Co KGaA, HeidelbergCement AG, Industria de Diseno Textil SA, ING Groep NV, Naspers Ltd, Natura & Co Holding SA, Renault SA, Royal Dutch Shell PLC и Whitbread PLC.

В текущий состав топ-10 акций РФ входят «АЛРОСА», «Газпром нефть», «Газпром», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «Роснефть», «Ростелеком», Сбербанк, «Сургутнефтегаз» («префы»).

Фото: пресс-служба банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : фондовый рынок инвестиции ВТБ


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