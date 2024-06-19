«Новосибирский транспортный терминал» откроет вторую контейнерную площадку

ООО «Новосибирский транспортный терминал» в августе планирует открыть в ТЛЦ «Сибирский» вторую контейнерную площадку. Об этом Александр Кахидзе, председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал», сообщил в ходе пленарного заседания «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики» в рамках Сибирского транспортного форума.

— К Дню железнодорожника в этом году мы планируем открыть на ТЛЦ в Новосибирске вторую контейнерную площадку. Она будет отличаться от первой. На данной площадке будут представлены краны производства Китая, которые будут работать на технологии по перегрузке и обработке полувагонов, так как эта технология дает возможность повысить производительность, а мы собираемся здесь перерабатывать до 15 контейнерных поездов с Дальнего Востока, — заявил Александр Кахидзе.

Напомним, первую очередь ТЛЦ «Сибирский» компания запустила в октябре 2023 года. Ядро ТЛЦ — современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как сообщал Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала составит 1 млн ДФЭ в год. Общий объем инвестиций в проект — более 15 млрд рублей.

Ранее пресс-служба компании сообщала о том, что в условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений ТЛЦ «Сибирский» станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах с перегрузкой на фитинговые платформы. До конца 2023 года года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году — 15 поездов ежесуточно.

Напомним, что реализация проекта ТЛЦ в Новосибирске стартовала в 2019 году, после подписания соглашения в рамках ПМЭФ между РЖД, правительством Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал» . Позже инвестор увеличил его проектную мощность — с 300 тысяч до 1 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год после выхода на полную мощность, и площади — с 30 га до 338 га.

На территории терминала планировалось создать инфраструктуру для обработки грузов: склады временного хранения, сортировка, таможенное оформление и фитосанитарный контроль.

Первую очередь проекта собирались ввести в 2023 году, вторую — в 2024-м, третью — в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что дочерняя компания НТЛ — ООО «Северный парк развитие» — создает в Новосибирске особую экономическую зону. На минувшей неделе на ПМЭФ было подписано соглашение с первым резидентом ОЭЗ.