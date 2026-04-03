Собаки загоняют косуль в поселок под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Жители СНТ неоднократно находили туши задранных животных под своими заборами

Жители СНТ «Звездное», которое расположено рядом с Красным Яром, минувшей зимой неоднократно становились свидетелями, когда стаи собак загоняли косуль в поселок. В чате СНТ можно встретить комментарии по этому поводу:

— Собаки очень часто находятся на горе в лесу, супруг по вечерам гуляет и слышит их лай и вой, поэтому, скорее всего, косули из леса бегут в поселок.

— Зима снежная, в лесу косуля тоже не в состоянии уйти от преследования, плюс голод.  Выходят везде — это не только у нас. И собаки охотятся….

Неоднократно жители находили туши задранных животных под своими заборами.

Последний раз дачникам удалось отбить косулю у стаи собак 31 марта.

— Косулю отбили неравнодушные люди. Сейчас животное находится у них во дворе, у неё сломана нога, есть укусы, но она живая!! Ни ветеринары, ни лесники так и не приехали, хотя им звонили с самого утра, — писали жители в чате СНТ.

В Минприроды Новосибирской области редакции Infopro54 сообщили, что знают о сложившейся ситуации.

— На место выезжал наш госинспектор, забрали животное. Косуля погибла от полученных ранений, — сообщили редакции в ведомстве.

В министерствt также отметили, что усилено патрулирование для охраны диких животных: их отгоняют от населенных пунктов.

— Ожидаем, что в ближайшие полторы-две недели со сходом снега ситуация улучшится , — пояснили редакции.

По ситуации с бездомными собаками жителям СНТ рекомендовали обращаться в муниципалитет и управление ветеринарии в полномочия которых входит этот вопрос. Минприроды со своей стороны, уже направил в эти учреждения информацию с просьбой принять меры в рамках полномочий.

Напомним, в Минприроды региона ранее сообщали о том, что численность сибирской косули в охотничьих угодьях Новосибирской области составила 62 532 особи. Это на 6 708 особей меньше, чем в 2025 году (69 240 особей). Снижение составило около 9,7%.

— Уменьшение численности связано с естественной миграцией животных за пределы региона, — отмечал начальник управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Семен Доплер.

Стоит отметить, что жители СНТ «Звездное» опасаются нападения собак на людей и предлагают огородить территорию СНТ, чтобы сократить вероятность проникновения животных на территорию поселка.

Ранее редакция сообщала о том, что осенью 2025 года в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных. Ни один человек не понес наказание за то, что выбросил на улицу собаку или кошку. 

Фото из чата СНТ «Звездное», автор: Юлия, жительница СНТ.

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Автор: Оксана Мочалова

Среднемесячная зарплата в Новосибирской области в январе 2026 года составила 88 257 рублей. Это пятый результат среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает Новосибирскстат.

Больше всего в регионе заработали специалисты в сфере информации и связи — 162 979 рублей. На втором месте финансисты и страховщики с 146 885 рублями. Тройку лидеров замкнула добыча полезных ископаемых со 100 135 рублями в месяц.

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Автор: Артем Рязанов

На конец февраля 2026 года в хозяйствах Новосибирской области насчитывалось 322,8 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе «Социально-экономическое положение Новосибирской области» за январь—февраль 2026 года.

Поголовье коров сократилось на 12,6%, до 131 тысячи голов. Численность овец и коз уменьшилась на 23,6%, составив 111,7 тысячи. Поголовье птицы снизилось на 3,8% — до 8,47 миллиона голов. Поголовье свиней также уменьшилось, но незначительно — на 1%, до 338,4 тысячи голов.

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Автор: Оксана Мочалова

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Автор: Мария Гарифуллина

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

С 2026 года предусмотрена возможность получения грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа участников специальной военной операции и их родственников. Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил соответствующее постановление правительства региона №142-п от 6 апреля 2026 года. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Аревик Оганнисян росла здоровой девочкой. В четыре года она упала с горки и получила перелом позвонка. Тогда врачам удалось справиться с последствиями, но травма спровоцировала развитие сколиоза.

В семь лет Аревик увлеклась биатлоном. Этот спорт стал для нее смыслом жизни. Однако полностью раскрыть свой потенциал девочке мешал прогрессирующий сколиоз.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

