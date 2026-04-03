Собаки загоняют косуль в поселок под Новосибирском

Жители СНТ «Звездное», которое расположено рядом с Красным Яром, минувшей зимой неоднократно становились свидетелями, когда стаи собак загоняли косуль в поселок. В чате СНТ можно встретить комментарии по этому поводу:

— Собаки очень часто находятся на горе в лесу, супруг по вечерам гуляет и слышит их лай и вой, поэтому, скорее всего, косули из леса бегут в поселок. — Зима снежная, в лесу косуля тоже не в состоянии уйти от преследования, плюс голод. Выходят везде — это не только у нас. И собаки охотятся….

Неоднократно жители находили туши задранных животных под своими заборами.

Последний раз дачникам удалось отбить косулю у стаи собак 31 марта.

— Косулю отбили неравнодушные люди. Сейчас животное находится у них во дворе, у неё сломана нога, есть укусы, но она живая!! Ни ветеринары, ни лесники так и не приехали, хотя им звонили с самого утра, — писали жители в чате СНТ.

В Минприроды Новосибирской области редакции Infopro54 сообщили, что знают о сложившейся ситуации.

— На место выезжал наш госинспектор, забрали животное. Косуля погибла от полученных ранений, — сообщили редакции в ведомстве.

В министерствt также отметили, что усилено патрулирование для охраны диких животных: их отгоняют от населенных пунктов.

— Ожидаем, что в ближайшие полторы-две недели со сходом снега ситуация улучшится , — пояснили редакции.

По ситуации с бездомными собаками жителям СНТ рекомендовали обращаться в муниципалитет и управление ветеринарии в полномочия которых входит этот вопрос. Минприроды со своей стороны, уже направил в эти учреждения информацию с просьбой принять меры в рамках полномочий.

Напомним, в Минприроды региона ранее сообщали о том, что численность сибирской косули в охотничьих угодьях Новосибирской области составила 62 532 особи. Это на 6 708 особей меньше, чем в 2025 году (69 240 особей). Снижение составило около 9,7%.

— Уменьшение численности связано с естественной миграцией животных за пределы региона, — отмечал начальник управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Семен Доплер.

Стоит отметить, что жители СНТ «Звездное» опасаются нападения собак на людей и предлагают огородить территорию СНТ, чтобы сократить вероятность проникновения животных на территорию поселка.

Ранее редакция сообщала о том, что осенью 2025 года в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных. Ни один человек не понес наказание за то, что выбросил на улицу собаку или кошку.