Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

На минувшей неделе в депутаты Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий эвтаназию агрессивных собак. Об этом сообщал портал IrkutskMedia.

В документе прописаны пять причин, на основании которых может быть вынесено решение об эвтаназии:

нежизнеспособное животное испытывает непереносимые физические страдания,

имеет неизлечимые последствия острой травмы,

имеет признаки болезней, опасных для человека или других животных, является переносчиком опасных болезней,

животное напало на человека или проявляет немотивированную агрессивность,

экстраординарная ситуация.

В документе подчеркивается, что «эвтаназия будет производиться гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

По данным издания, законопроект поддержал 31 депутат, двое — воздержались. В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что регионе увеличилось количество случаев нападения безнадзорных животных.

В 2020 году в регионе было зафиксировано 3403 укусов, из них в 971-м случае пострадали дети. На 1 декабря 2025 года — 3782 укусов. Всего в Иркутской области на 1 декабря 2025 года было зарегистрировано 11411 безнадзорных собак.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2026 года.

Напомним, в Новосибирской области в первом чтении аналогичный закон был принят в первом чтении осенью 2025 года. Его поддержали 49 депутатов, против проголосовали 11. Он вызвал большое возмущение в обществе и у зоозащитников. Ключевые претензии предъявляются к пункту «закрытый перечень оснований умерщвления животных без владельцев».

Во втором чтении законопроект пока не выносился.

— Нас никто не торопит. 35 регионов России уже приняли такой закон. Давайте изучим этот опыт и найдем хорошее решение, — предлагал перед голосованием спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

