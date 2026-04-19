Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

На минувшей неделе в депутаты Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий эвтаназию агрессивных собак. Об этом сообщал портал IrkutskMedia.
В документе прописаны пять причин, на основании которых может быть вынесено решение об эвтаназии:
- нежизнеспособное животное испытывает непереносимые физические страдания,
- имеет неизлечимые последствия острой травмы,
- имеет признаки болезней, опасных для человека или других животных, является переносчиком опасных болезней,
- животное напало на человека или проявляет немотивированную агрессивность,
- экстраординарная ситуация.
В документе подчеркивается, что «эвтаназия будет производиться гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».
По данным издания, законопроект поддержал 31 депутат, двое — воздержались. В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что регионе увеличилось количество случаев нападения безнадзорных животных.
В 2020 году в регионе было зафиксировано 3403 укусов, из них в 971-м случае пострадали дети. На 1 декабря 2025 года — 3782 укусов. Всего в Иркутской области на 1 декабря 2025 года было зарегистрировано 11411 безнадзорных собак.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2026 года.
Напомним, в Новосибирской области в первом чтении аналогичный закон был принят в первом чтении осенью 2025 года. Его поддержали 49 депутатов, против проголосовали 11. Он вызвал большое возмущение в обществе и у зоозащитников. Ключевые претензии предъявляются к пункту «закрытый перечень оснований умерщвления животных без владельцев».
Во втором чтении законопроект пока не выносился.
— Нас никто не торопит. 35 регионов России уже приняли такой закон. Давайте изучим этот опыт и найдем хорошее решение, — предлагал перед голосованием спикер Заксобрания Андрей Шимкив.
