Антикиосочный беспредел в Новосибирске в последнее время усилился

Арбитражный суд Новосибирской области стал на сторону собственника нескольких торговых объектов, расположенных в районе площади Калинина. Решением суда наложены обеспечительные меры на решение комиссии мэрии по демонтажу и сносу киосков.

— Заявление ООО «ТРИНИТ — Н» о принятии обеспечительных мер удовлетворить, — говорится в определении суда по одному из таких объектов. — Приостановить действие решения комиссии мэрии Новосибирска по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города…, касающееся демонтажа объектов по адресу… до вступления в законную силу судебного акта.

— По количеству исков не скажу точно, знаю, что такой иск — не один, их несколько, про 3 — 4 знаю точно, возможно их больше, — говорит исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. — Сейчас сложилась такая ситуация, что в «ОПОРУ РОССИИ», Ассоциацию малоформатной торговли поступают обращения о том, что объекты демонтируются. У всех инициаторов обращений есть договор, платёжки по аренде, то есть, речь не о самовольных объектах. В конце июня ситуация обострилась. В данный момент времени у нас таких обращений десятки, то есть имеется системная проблема соблюдения мэрией моратория. Практически обо всех обращениях мы проинформировали прокуратуру, УФАС по Новосибирской области, Минпромторг.

В целом, в последнее время в предпринимательском сообществе Новосибирска отмечают резкий рост фактов неправомерных попыток демонтажа торговых объектов, к операторам которых с точки зрения законности размещения вопросов быть не должно.

Как рассказывает собеседник редакции, одной из самых болевых точек для предпринимателей стала площадь Калинина, где планируется размещение памятной стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» и благоустройство прилегающей территории.

Виталий Витухин: Мы не хотим кидать на пальцах и определять, кто останется, а кто нет В начале июня было большое совещание в мэрии, где мы поднимали эту проблематику, чтобы найти компромиссное и конструктивное решение, — сообщает Кошелева. — Казалось, мы смогли услышать друг друга, наметить совместные решения. Но потом на площади Калинина состоялось совещание под руководством мэра, и достигнутые договорённости получили неожиданный поворот, а именно — демонтаж законно установленных объектов. Надеемся, что все-таки сможем вернуться к диалогу с мэрией, потому как конструктив возможен только при совместных решениях.

Под раздачу, как уже ранее сообщалось попали и вполне себе законные киоски, реализующие печатную продукцию. Напомним, что в начале июля была попытка необоснованного демонтажа двух таких объектов на площади Калинина, впоследствии один был возвращён на место, но с внешними повреждениями. Неделей позже, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию, перевёл разговор на торговцев-нелегалов, которые, как считают в предпринимательском сообществе, в отличие от добросовестных коммерсантов, чувствуют себя вольготно, в том числе и на территории площади Калинина.

Напомним, что мораторий на демонтаж законно установленных нестационарных объектов был введён на срок до конца текущего года.

Ранее редакция рассказывала о конфликте мэрии с оператором наружной рекламы «Дизайнмастер».