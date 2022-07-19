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Антикиосочный беспредел в Новосибирске в последнее время усилился

  • 19/07/2022, 18:00
Автор:
новости Новосибирска
В контролирующие органы направлены десятки обращений от предпринимателей, жалующихся на неправомерные действия ответственных чиновников.

Арбитражный суд Новосибирской области стал на сторону собственника нескольких торговых объектов, расположенных в районе площади Калинина. Решением суда наложены обеспечительные меры на решение комиссии мэрии по демонтажу и сносу киосков.

Заявление ООО «ТРИНИТ Н» о принятии обеспечительных мер удовлетворить, говорится в определении суда по одному из таких объектов. Приостановить действие решения комиссии мэрии Новосибирска по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города…, касающееся демонтажа объектов по адресу… до вступления в законную силу судебного акта.

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В целом, в последнее время в предпринимательском сообществе Новосибирска отмечают резкий рост фактов неправомерных попыток демонтажа торговых объектов, к операторам которых с точки зрения законности размещения вопросов быть не должно.

По количеству исков не скажу точно, знаю, что такой иск не один, их несколько, про 3 4 знаю точно, возможно их больше, говорит исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. Сейчас сложилась такая ситуация, что в «ОПОРУ РОССИИ», Ассоциацию малоформатной торговли поступают обращения о том, что объекты демонтируются. У всех инициаторов обращений есть договор, платёжки по аренде, то есть, речь не о самовольных объектах. В конце июня ситуация обострилась. В данный момент времени у нас таких обращений десятки, то есть имеется системная проблема соблюдения мэрией моратория. Практически обо всех обращениях мы проинформировали прокуратуру, УФАС по Новосибирской области, Минпромторг.

Как рассказывает собеседник редакции, одной из самых болевых точек для предпринимателей стала площадь Калинина, где планируется размещение памятной стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» и благоустройство прилегающей территории.

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В начале июня было большое совещание в мэрии, где мы поднимали эту проблематику, чтобы найти компромиссное и конструктивное решение, сообщает Кошелева. Казалось, мы смогли услышать друг друга, наметить совместные решения. Но потом на площади Калинина состоялось совещание под руководством мэра, и достигнутые договорённости получили неожиданный поворот, а именно демонтаж законно установленных объектов. Надеемся, что все-таки сможем вернуться к диалогу с мэрией, потому как конструктив возможен только при совместных решениях.

Под раздачу, как уже ранее сообщалось попали и вполне себе законные киоски, реализующие печатную продукцию. Напомним, что в начале июля была попытка необоснованного демонтажа двух таких объектов на площади Калинина, впоследствии один был возвращён на место, но с внешними повреждениями. Неделей позже, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию, перевёл разговор на торговцев-нелегалов, которые, как считают в предпринимательском сообществе, в отличие от добросовестных коммерсантов, чувствуют себя вольготно, в том числе и на территории площади Калинина.

Напомним, что мораторий на демонтаж законно установленных нестационарных объектов был введён на срок до конца текущего года.

 

Ранее редакция рассказывала о конфликте мэрии с оператором наружной рекламы «Дизайнмастер».

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торговля город власть благоустройство бизнес


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