Новосибирцы стали чаще оформлять дачи по амнистии

С 2006 года в Новосибирской области по «дачной амнистии» зарегистрировано более 150 тысяч земельных участков, свыше 81 тысячи жилых и 32 тысяч садовых домов. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра. Всего жители области за 20 лет оформили более 260 тысяч прав на объекты недвижимости.

— За прошедшие десятилетия этот инструмент доказал свою эффективность, позволив легализовать огромный пласт жилой недвижимости, — отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

Изначально призванная решить проблему оформления прав на дачные постройки, амнистия постоянно эволюционировала. С 2022 года действует «Дачная амнистия 2.0», которая устраняет многолетнюю ситуацию граждан, связанную с невозможностью оформления жилья, возведенного до 14 мая 1998 года для постоянного проживания, при отсутствии прав на земельные участки. Теперь граждане могут оформить такие дома и расположенные под ними земельные участки, минуя судебные инстанции. Основанием для кадастрового учета и регистрации прав является технический план, который подготавливает кадастровый инженер.

Упрощенный порядок регистрации действует до 1 марта 2031 года. Это касается жилых и садовых домов, а также хозяйственных построек — гаражей, бань и сараев. С начала 2025 года наблюдается увеличение активности жителей области по оформлению земельных участков: зарегистрировано 692 участка в упрощенном порядке, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска.