Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирцы стали чаще оформлять дачи по амнистии

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

За 20 лет зарегистрировано более 260 тысяч прав

С 2006 года в Новосибирской области по «дачной амнистии» зарегистрировано более 150 тысяч земельных участков, свыше 81 тысячи жилых и 32 тысяч садовых домов. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра. Всего жители области за 20 лет оформили более 260 тысяч прав на объекты недвижимости.

— За прошедшие десятилетия этот инструмент доказал свою эффективность, позволив легализовать огромный пласт жилой недвижимости, — отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

Изначально призванная решить проблему оформления прав на дачные постройки, амнистия постоянно эволюционировала. С 2022 года действует «Дачная амнистия 2.0», которая устраняет многолетнюю ситуацию граждан, связанную с невозможностью оформления жилья, возведенного до 14 мая 1998 года для постоянного проживания, при отсутствии прав на земельные участки. Теперь граждане могут оформить такие дома и расположенные под ними земельные участки, минуя судебные инстанции. Основанием для кадастрового учета и регистрации прав является технический план, который подготавливает кадастровый инженер.

Упрощенный порядок регистрации действует до 1 марта 2031 года. Это касается жилых и садовых домов, а также хозяйственных построек — гаражей, бань и сараев. С начала 2025 года наблюдается увеличение активности жителей области по оформлению земельных участков: зарегистрировано 692 участка в упрощенном порядке, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Росреестр регистрация прав недвижимость дачная амнистия

503
0
0
Предыдущая статья
На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных
Следующая статья
В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирском НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина провели уникальную операцию: митральный клапан заменили через бедренную вену, без разрезов и общего наркоза. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

Шесть лет назад пожилая женщина перенесла замену аортального и митрального клапанов — тогда ей установили биологические протезы. В этом году самочувствие ухудшилось: появились слабость и нарастающая одышка. Врачи установили, что биопротез износился и перестал справляться с нагрузкой.

Читать полностью

На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила постановление о создании нового воинского участка на общественном кладбище «Гусинобродское». Соответствующий документ был опубликован 30 июня 2026 года.

Участок будет организован в границах квартала 9В. Согласно тексту постановления, его предполагаемая площадь составит 5200 кв. метров. Эта территория предназначена для погребения военнослужащих, а также граждан приравненных к ним категорий. Захоронения на новом участке будут проводиться с соблюдением воинского обряда похорон.

Читать полностью

В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

В Новосибирской области снова фиксируют массовую гибель пчел. О двух случаях в Искитимском и Тогучинском районах редакции Infopro54 сообщили в региональном отделении Союза пчеловодов.

Пчеловоды связывают гибель насекомых с обработкой полей пестицидами — такая ситуация повторяется в регионе ежегодно.

Читать полностью

Свыше 15 тысяч семей Новосибирской области получили новую выплату

Автор: Артем Рязанов

Отделение СФР Новосибирской области с начала июня приступило к выплатам работающим родителям региона. За первый месяц работы программы финансовую поддержку получили более 15 тысяч семей.

Для получения выплаты необходимо соблюсти следующие условия:

Читать полностью

Мэр Новосибирска потребовал срочно починить кондиционеры в общественном транспорте

Автор: Артем Рязанов

В условиях установившейся тридцатиградусной жары в Новосибирске обострилась проблема работоспособности систем кондиционирования в общественном транспорте. Максим Кудрявцев, глава города, дал поручение в течение недели устранить неисправности климатических систем в общественном транспорте.

Особую озабоченность мэра вызвали следующие маршрут, на которые поступает больше всего жалобы:

Читать полностью

Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля в России вступают в силу положения более 100 федеральных актов, которые затронут практически все сферы жизни — от финансов и недвижимости до миграционной политики и социальных выплат. Приводим некоторые из нововведений, которые затронут жителей Новосибирской области.

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, с июля начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169,38 рубля. Перерасчет происходит автоматически.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Медицина Общество

В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Общество

Новосибирцы стали чаще оформлять дачи по амнистии

Власть Общество

На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Бизнес Власть

Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Общество

В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Бизнес

Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Власть

Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

Власть

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

Общество

Свыше 15 тысяч семей Новосибирской области получили новую выплату

Общество

Мэр Новосибирска потребовал срочно починить кондиционеры в общественном транспорте

Бизнес Власть Общество

Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

Авто Бизнес Власть Мировые и федеральные новости Общество

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Общество Финансы

ЦБ регистрирует увеличение числа псевдоломбардов в Сибири

Мировые и федеральные новости Общество

Ритейлер Х5 остановил закупку конфет «Рафаэлло» и шоколадных яиц «Киндер»

Актуальный разговор Бизнес Власть Общество

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

Власть Общество

Автобусы Новосибирска потребляют около 500 литров бензина в день

Власть

Количество стобалльников на ЕГЭ по профильной математике выросло в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности