Новосибирцы резко увеличили расходы на благотворительность

С января по август 2025 года общее количество благотворительных онлайн-платежей от жителей Новосибирской области выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот таких транзакций увеличился на 72% год к году, а средний размер пожертвования стал на 22% больше и достиг 618 рублей. Об этом Infopro54 рассказали в пресс-службе ЮKassa.

По данным компании, самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжёлыми и редкими болезнями. На втором месте находится помощь детям из детских домов и малообеспеченных семей, а также детям и молодым людям, которые нуждаются в оплате лечения и реабилитации. Например, в Новосибирске такую работу активно проводит Русфонд. Кроме того, пожертвования по онлайн-платежам направляются религиозным организациям, бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью, а также профсоюзам свободных предпринимателей и фрилансеров.

По итогам восьми месяцев 2025 года средний размер пожертвования детским хосписам составил около 1 538 рублей. На лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями переводили в среднем 542 рубля, религиозным организациям — 583 рубля.

Для сравнения, в России в целом оборот благотворительных платежей вырос на 49%, а их количество — на 43% год. Средний размер пожертвования составил 629 рублей (+4%).

