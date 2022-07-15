«Дядю Дёнера» выводят на исполнительное производство

Представитель владельцев облигаций (ПВО) ООО «ЮЛКМ» подал исполнительный лист в целях возбуждения исполнительного производства в отношении эмитента. Компания также направила ходатайство о наложении ареста на имущество должника. ПВО планирует таким образом предпринять усилия, направленные на взыскание части средств для погашения обязательств перед инвесторами, сообщила пресс-служба финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Кроме того, 11 июля представитель владельцев облигаций ООО «Монотон» в одностороннем порядке расторг договор с эмитентом, соответствующее сообщение опубликовано на портале раскрытия информации. В ближайшее время, после регистрации изменений, его полномочия по выпуску БО-П01 должны будут перейти к ООО «ЮЛКМ». Эти действия были согласованы между двумя компаниями и направлены на оптимизацию усилий по работе с проблемным эмитентом.

— В настоящее время со стороны правоохранительных органов проводятся процессуальные действия по изучению обстоятельств дела и выявлению признаков состава преступления. Ход расследования находится на постоянном контроле у представителя владельцев облигаций. В случае отсутствия активности в расследовании со стороны полиции, юристы планируют защищать права инвесторов, основываясь на ст. 125 УПК РФ, — комментируют в «Юнисервис Капитал». — Как отмечают юристы ООО «ЮЛКМ», закономерным следующим шагом, направленным на взыскание средств в пользу инвесторов, могла бы стать процедура банкротства. Однако, ввиду того, что сейчас фактически действует мораторий на банкротство, это действие пока откладывается.

Ранее, 31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, что в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. https://infopro54.ru/news/anton-lykov-moya-osnovnaya-cel-nachat-ispolnyat-vse-obyazatelstva-chtoby-v-itoge-stat-bolee-silnoj-i-nadezhnoj-kompaniej/ В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Ранее редакция сообщала, что собственники «Дяди Дёнера» пытались реструктурировать свою задолженность.