Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО

Платформа также включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферум» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

«Сферум» прошел тестирование и успешно используется в более чем 2,2 тыс. школах, его пользователями уже стали свыше 70 тыс. человек. В числе 15 пилотных регионов РФ — Новосибирская, Кемеровская и Омская области, а также Алтайский край.

Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции для 100 участников, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом. В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. В дальнейшем в «Сферуме» можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тыс. участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.