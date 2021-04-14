Новосибирские ученые запатентовали кумулятивный снаряд для гаубицы с повышенной точностью

Аспиранты НГТУ создали и запатентовали кумулятивный снаряд, в котором благодаря замене в ведущем пояске меди на сталь повышается точность стрельбы и снижается себестоимость. Снаряд предназначен для стрельбы из массовых советских и российских орудий — гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Дальность его полета составляет 15 км, а масса — 21,76 кг.

По информации пресс-службы НГТУ, суть разработки заключается в замене ведущего пояска снаряда, располагающегося на проворачивающемся стальном кольце, который обычно выполнен из меди, на сталь, из которой делается сам корпус снаряда. Использование стали позволяет добиться сужения снаряда и вместе с этим уменьшения создаваемого вращения, что увеличивает точность попадания. Также повысить точность и уменьшить разбалансировку снаряда позволяет и сам принцип использования одной соединенной детали вместо двух.

— Уменьшение количества меди — это не только снижение себестоимости, но и повышение точности за счет стабилизации потерь на процесс врезания. Следовательно, скорость вылета будет более стабильной, а значит, будет расти и точность, — сообщил доцент кафедры газодинамических импульсных устройств НГТУ НЭТИ Анатолий Гуськов.

На данную разработку получен патент. Она применима для орудий среднего калибра, являющегося одним из самых распространенных в сегодняшней оборонной индустрии. Для внедрения технологии необходимо пройти испытания, найти заказчика и изготовителя. Ученый отмечает, что для вуза первоочередная задача не внедрение разработок, а обучение студентов на примере прикладных исследований.

— Во внедрении мы, конечно, заинтересованы, но тут и заказчик нужен, и потребитель. Мы учим студентов на примере таких разработок — это наша основная задача, — добавил Гуськов.

Осколочно-фугасный снаряд повышенной точности предназначается для подавления и уничтожения тактических средств противника: артиллерии и минометов, огневых средств и боевой техники — на марше, в местах сосредоточения и опорных пунктах, для разрушения оборонительных сооружений полевого типа и наблюдательных пунктов. Разработка впервые была представлена 11 декабря 2019 на выставке «Вузпромэкспо» в Москве.