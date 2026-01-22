Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Количество выявленных в России майнинговых ферм в 2025 году выросло на 44%, об этом сообщили в пресс-службе МТС. С помощью платформы EnergyTool компания выявила более 196 тысяч случаев майнинга.

На Сибирь пришлось 18% от общего количества ферм. Абсолютным лидером в округе стала Иркутская область — 50% выявленных случаев майнинга. Новосибирская область расположилась на втором месте (21%), на третьем — Красноярский край (18%). Реже всего инциденты майнинга фиксировали в Республике Алтай и Тыве.

По России Иркутская область заняла первое место, а Новосибирская область — девятое.

— Теневое потребление электроэнергии подрывает экономику региона. Оно ведёт к ускоренному износу сетей и провоцирует перебои в электроснабжении как домохозяйств, так и предприятий, — пояснил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

По его словам, в борьбе с криптовалютными «теневиками» могут помочь технологии искусственного интеллекта, которые выявляют скрытые майнинговые фермы или факты дистанционного вмешательства в работу приборов учёта.

Напомним, в 2024 году специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области выявили и пресекли деятельность восьми майнинговых ферм, занимавшихся неучтенным потреблением электроэнергии. Объем украденной электроэнергии составил 66 миллионов кВт*ч на сумму 400,7 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года. По данным Группы «Россети», общий ущерб от незаконных майнеров в 2024 году превысил 1,3 миллиарда рублей.

В апреле 2025 года в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Ущерб «РЭС» превысил 197 млн рублей.

