Майнер из Новосибирска «накрутил» электроэнергию на 100 миллионов

В Новосибирске перед судом предстанут Виктор Шарманов и Александр Серков. Их обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда 24 ноября.

По версии следствия, в 2023 году Шарманов решил создать майнинговые фермы. Ему не хотелось платить за электричество, поэтому он обратился к мастеру участка АО «РЭС» Серкову. Вместе они нашли подходящее место для оборудования. Электрик помогал Шарманову незаконно получать электричество для фермы, как это следует из материалов дела. В итоге майнер использовал 16 758 149 кВт/ч, что нанесло АО «РЭС» ущерб в размере 99 042 583,26 рублей.

Серков, покровительствуя преступной деятельности вместе с Шармановым, не занимался организацией мер по снижению потерь электроэнергии и обеспечению безаварийной работы электросетей в зоне ответственности АО «РЭС». Он также не контролировал учет электроэнергии в районе электрических сетей и не обеспечивал бесперебойную работу оборудования компании, говорится в материалах суда.

Напомним, в 2024 году специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области выявили и пресекли деятельность восьми майнинговых ферм, занимавшихся неучтенным потреблением электроэнергии. Объем украденной электроэнергии составил 66 миллионов кВт*ч на сумму 400,7 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года.

По данным Группы «Россети», общий ущерб от незаконных майнеров в 2024 году превысил 1,3 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что амнистировать «серое» оборудование для майнинга предложили депутаты.