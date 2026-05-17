Незаконные майнинг-фермы выявили оперативники в Новосибирской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Майнинг» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками территориальных подразделений задержали жителя Маслянинского района, который незаконно подключился к электросетям, организовав работу крупной криптовалютной фермы. Информация об этом появилась на официальном канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе осмотра места происшествия изъято 32 единицы техники, жесткий диск от системы видеонаблюдения, прибор учета электроэнергии с признаками вмешательства в работу, который направлен для проведения исследования. Проводится доследственная проверка, — уточняется в сообщении.

Еще две «майнинг фермы» оперативники выявили в самом Новосибирске, в Советском и Ленинском районах. Одна из них функционировала прямо на территории производственного цеха.

— Сотрудниками отделения № 7 «Ленинский» ОЭБиПК Управления МВД России по городу Новосибирску проведена проверка коммерческой организации, в результате которой, установлен работник из числа руководящего состава, который разместил на территории производственного цеха расположенного в Ленинском районе областного центра майнинговое оборудование. В ходе осмотра места происшествия техника изъята в количестве 8 единиц, проводится доследственная проверка, — добавляют сотрудники пресс-службы ведомства.

Помимо этого, безучетное потребление энергии велось в Тогучинском районе Новосибирской области. Здесь оперативники зафиксировали сразу два случая самовольного подключения к электросетям. На причастных к этому правонарушению были составлены административные протоколы. Также уточняется, что документы на организаторов майнинг-ферм были переданы в компетентное ведомство.

Стоит добавить, что сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов противоправной деятельности.

