Запасы легковых автомобилей в Сибири превышают потребности рынка

  • 19/09/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Дилеры не могут разогнать спрос при помощи акций и скидок

На фоне смягчения условий по автокредитам, а также действия госпрограмм (для молодых семей) и спецпредложений автодилеры, работающие в регионах Сибири, в июле-августе 2025 года наблюдали небольшое оживление спроса на покупку машин по сравнению с июнем. Об этом говорится в докладе Центробанка «Региональная экономика».

— Цены на легковые автомобили в Сибири снижались сильнее, чем в целом по стране. Местные автодилеры активнее использовали различные акции и скидки для стимулирования продаж, — сообщили аналитики Сибирского ГУ ЦБ.

Однако запасы легковых автомобилей в округе по-прежнему значительно превышают потребности рынка.

Напомним, по данным «Автостата», за 8 месяцев 2024 года в Новосибирской области было продано 9 853 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году за этот же период новосибирцы купили 13 685 машин.

Участники авторынка-перекупы в разговоре с корреспондентом редакции отмечали, что покупательскую активность все еще сдерживают дорогие кредиты, а льготные программы доступны не для всех.

По данным ОКБ, в августе в Новосибирской области было выдано 1704 автокредита на 2,56 млрд рублей, июле — 1 677 на 2,49 млрд. Средний чек почти не изменился и находился на уровне 1,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты рынка назвали популярные марки новых автомобилей в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : автокредит автодилер


