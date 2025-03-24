Орнитолог Яновский объяснил загадку яиц с двойным желтком

Жительница райцентра Краснозерское Новосибирской области Наталья К. рассказала забавную историю о необычных куриных яйцах.

Однажды утром Наталья решила приготовить глазунью. Она разбила первое яйцо, и к её удивлению, в нём оказалось два желтка. Во втором яйце тоже было два желтка.

Как отмечает известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский, куры яйценоских пород иногда могут откладывать двухжелтковые яйца. Организм этих птиц настроен на производство множества яйцеклеток, особенно в ответ на улучшение рациона и условий содержания.

— В норме в яичнике образуется не более чем по одной яйцеклетке каждые сутки. Яйцеклетка — это желток с оплодотворенным зародышем на оболочке. Если за сутки возникнет два желтка, то при прохождении по яйцеводу они покрываются общей белковой, а затем подскорлуповой и скорлуповой оболочками, — рассказал VN.ru Алексей Яновский.

Учёный утверждает, что нарушение ритма образования желтков в яйцах может быть вызвано нерегулярностью искусственного освещения в курятнике, а также другими отклонениями в условиях содержания кур-несушек.

Он также отмечает, что возраст кур влияет на количество двухжелтковых яиц. У взрослых кур яйцеводы более расширены, чем у молодых, поэтому вероятность получить яйца с двумя желтками у них выше.

— У диких птиц подобное явление практически исключено. Думаю, что инкубирование таких яиц может породить двух цыплят из одной общей скорлуповой оболочки. Но те будут мельче и слабее нормальных, а то и с уродствами. А вот принимать в пищу такие яйца вполне безопасно, — подытожил орнитолог из Новосибирска.

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