В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР), употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными методами, такими как использование пены для бритья и пищевых красителей, может представлять угрозу для здоровья и привести к отравлению.

Леонов рассказал РИА Новости, что в преддверии Пасхи в интернете стали появляться ролики с необычными рецептами покраски яиц.

— Речь идет о том, как покрасить яйца с помощью пены для бритья и пищевых красителей. Спешу предостеречь всех, что яйца, окрашенные таким способом, употреблять нельзя. Пена для бритья — не пищевой продукт, поэтому яйца, окрашенные таким способом, могут быть опасны для здоровья и вызвать отравление, — сказал Леонов.

Депутат отметил, что этот способ окрашивания применим исключительно для декоративных целей.

Леонов подчеркнул, что предпочтительнее применять природные красители, такие как свекла, куркума, луковая шелуха, зеленый чай или шпинат.

— На мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания. Так будет надежнее, — заключил он.

