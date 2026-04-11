В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

Автор: Артем Рязанов

Некоторые методы покраски годятся только для декоративных целей

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР), употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными методами, такими как использование пены для бритья и пищевых красителей, может представлять угрозу для здоровья и привести к отравлению.

Леонов рассказал РИА Новости, что в преддверии Пасхи в интернете стали появляться ролики с необычными рецептами покраски яиц.

— Речь идет о том, как покрасить яйца с помощью пены для бритья и пищевых красителей. Спешу предостеречь всех, что яйца, окрашенные таким способом, употреблять нельзя. Пена для бритья — не пищевой продукт, поэтому яйца, окрашенные таким способом, могут быть опасны для здоровья и вызвать отравление, — сказал Леонов.

Депутат отметил, что этот способ окрашивания применим исключительно для декоративных целей.

Леонов подчеркнул, что предпочтительнее применять природные красители, такие как свекла, куркума, луковая шелуха, зеленый чай или шпинат.

— На мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания. Так будет надежнее, — заключил он.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху.

Источник фото: нейросеть Алиса

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : яица Пасха

382
0
0
Нейросеть заработала миллионы просмотров на голосах Канье Уэста и Шатунова

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Цены на яйца в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,7%, сообщил Росстат. С начала года подорожание составило 20,8%. Главная причина роста — сезонный спрос перед Пасхой, которая отмечается 12 апреля. Поэтому эксперты прогнозируют снижение цен после праздника, сообщает ОТС-Горсайт.

Специалисты сходятся во мнении, что текущий рост цен на яйца носит временный характер. После пасхального пика спрос снизится, к тому же к концу весны предложение увеличится, поскольку пик яйценоскости кур приходится на конец весны — начало осени. Это приведёт к снижению цен. Прогнозы разнятся: аналитики ожидают цены 105–115 рублей за десяток, маркетологи прогнозируют небольшое снижение после Пасхи, однако возврата к низким ценам 2025 года не будет.

Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Автор: Артем Рязанов

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» рассказали о погоде на близжайщих выходных.

Утром в субботу, 11 апреля, температура опустится до -7°С (ночью), днём она поднимется до +3°С. Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 7-12 м/с, а днём — 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Автор: Мария Гарифуллина

Визовый ландшафт для жителей России продолжает оставаться сложным. Шенгенские мультивизы теперь недоступны, записаться на подачу документов на однократный шенген вручную практически невозможно, требования для желающих получить визу в США ужесточены. В преддверии сезона отпусков Infopro54 рассказывает, куда поехать реально, а куда — почти невозможно.

Лидером по числу отказов среди всех стран является США. По словам эксперта, процент выдачи американских виз составляет около 70%, тогда как по Шенгену он превышает 90%.

Новосибирские приставы закрыли незаконный пункт приема металла

Автор: Артем Рязанов

Жители Дзержинского района больше не жалуются на шум и подозрительных лиц после того, как судебные приставы прекратили деятельность незаконного пункта приема металлолома на улице Гоголя, 236. Владелец пункта, 42-летний предприниматель, столкнулся с запретами, штрафами и угрозой административной ответственности, после чего добровольно свернул бизнес, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Основанием для разбирательства стало обращение мэрии в суд. Администрация требовала прекратить использование земельных участков под прием металлолома и вернуть их первоначальное назначение — для эксплуатации гаражей и автостоянок. Выяснилось, что с июля 2023 года участки эксплуатировались с нарушением земельного законодательства. Предприниматель получил официальные предостережения, но проигнорировал их.

Фигура в скафандре установлена ко Дню космонавтики в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске на улице Титова ко Дню космонавтики установили фигуру человека в скафандре. Объект размещён на возвышении и хорошо виден прохожим.

Появление фигуры призвано напомнить о достижениях отечественной космонавтики и связи этого места с именем Титова. Авторы проекта рассчитывают, что объект вызовет интерес у горожан и гостей Новосибирска, особенно у детей. Жители района уже заметили новую деталь и останавливаются, чтобы рассмотреть её поближе.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

